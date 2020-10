MotoGP – OFFICIEL : Rossi ne sera pas remplacé chez Yamaha

C’est désormais officiel, Valentino Rossi ne sera pas remplacé le week-end prochain non plus. Alors que l’Italien fera l’impasse sur le second week-end de course, en MotoGP, sur le circuit d’Aragon, Yamaha ne le remplacera, afin d’éviter tout stress supplémentaire à son équipe. La nouvelle vient d’être confirmée par le Team en question, par le biais d’un communiqué.

« Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) et Monster Energy Yamaha MotoGP ont décidé de ne pas engager de pilote de remplacement pour remplacer Valentino Rossi lors de l’événement Gran Premio de Teruel le week-end prochain. Conformément au décret du président du Conseil des ministres italien, publié le mardi 13 octobre 2020, Rossi ne sera pas autorisé à assister à la course de la semaine prochaine (23-25 ​​octobre). Les mesures italiennes de Covid-19 exigent que toute personne testée positive à Covid-19 soit isolée pendant 10 jours à partir du moment du test (dans le cas de Rossi, jeudi 15 octobre). »

« Avant de reprendre une vie normale, il devra effectuer un autre test PCR et enregistrer un résultat négatif. Par conséquent, la première fois que Rossi pourra participer à un événement MotoGP sera au Gran Prix d’Europe, qui se tiendra sur le circuit Ricardo Tormo à Valence du 6 au 8 novembre. Yamaha a soigneusement pesé ses options et a décidé de ne pas engager de pilote de remplacement pour remplacer Rossi pour le prochain Gran Premio de Teruel. Cette décision était basée sur le stress élevé exercé sur les membres du projet MotoGP de Yamaha au cours de cette saison influencée par Covid-19« .

« Compte tenu du nombre réduit de personnel lors des événements ainsi que du long séjour forcé des ingénieurs YMC et du personnel des équipes non européennes, YMC et Monster Energy Yamaha MotoGP choisissent de ne pas imposer le stress supplémentaire lié au fait de devoir s’adapter à un nouveau pilote qui devrait remplacer Rossi pour un seul week-end de course. Lors de la décision de ne pas engager de coureur de remplacement pour le Gran Premio de Teruel, Yamaha a confirmé à la Direction de Course qu’il respectait le Règlement du Grand Prix du Championnat du Monde FIM. »

Une bonne nouvelle pour Maverick Vinalès qui disposera, un week-end de plus de tout le soutient de son équipe, alors centrée à 100% sur lui.