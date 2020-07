MotoGP : Pole record pour Quartararo, chute pour Zarco !

Fabio Quartararo prend la pole du Grand Prix d’Espagne MotoGP à Jerez. Le tricolore a su frapper dans les derniers instants de la qualification. En difficulté avec une chute, Johann Zarco est 20e.

Juste après les essais libres 4, au tour du premier temps fort de ce week-end MotoGP, les qualifications. Tout débute, comme habituellement, par la Q1. Une session dans laquelle on retrouve 12 pilotes. Parmi eux, des ténors du guidon, comme Alex Rins, ainsi que des outsiders, Pol Espargaro en tête. Le Français Johann Zarco est passe également par cette Q1. Seuls deux d’entre eux peuvent prétendre à un passage en Q2, pour aller jouer la pole position.

Et à l’issue du premier run, les KTM mènent la danse. Pol Espargaro devance son équipier, Brad Binder, dans l’équipe officielle. Alex Rins est 3e, en embuscade. Johann Zarco occupe pour sa part le 6e rang, il doit remonter pour jouer les premiers rôles.

Rins coupe court à la fin de séance

Pour ce faire, les pilotes bénéficient d’un second run, qui s’avère mouvementé. Alex Rins réalise le meilleur temps en 1’37 »0, un chrono deux dixièmes moins vite que le record établi le matin même par Fabio Quartararo. Désormais placé en tête, il chute juste après, au même endroit et au même moment que Bradley Smith.

Les deux pilotes sont indemnes, mais cette chute provoque un drapeau jaune. De fait, les pilotes sont obligés de soulager leur effort. Ils ne peuvent donc améliorer leur chrono. Alex Rins garde donc la tête, devant Pol Espargaro. Les deux hommes sont qualifiés, devant Brad Binder, 3e de cette séance et 13e demain sur la grille. Déception pour Johann Zarco, qui chute dans son dernier tour chrono. Le tricolore partira 20e, derrière son équipier, Esteve Rabat.

Q2 MotoGP, l’Acte I pour Quartararo

Place désormais à la Q2, regroupant les 12 meilleurs pilotes du week-end. Marc Marquez est parmi les premiers à s’élancer mais va trop large au virage 6. Le premier tour est raté, pas le second. Le champion du monde en titre réalise un 1’37 »006 et prend la tête.

Derrière lui, Fabio Quartararo est à 58 petits millièmes. Le tricolore n’abdique pas et continue de pousser. Malgré un mauvais troisième secteur, il reprend le commandement pour 13 millièmes. Le meilleur temps est désormais en 1’36 »993, à l’actif de Fabio Quartararo. Fin de l’Acte I, une courte entracte et l’Acte II va débuter.

Quartararo frappe encore plus fort

Et Marc Marquez frappe très fort dès le début du second run. Le champion en titre réalise un 1’36 »877, et passe en tête. Mais il est battu par un Maverick Vinales sorti de nulle part, en 1’36 »844. Marquez tente de résister mais ne peut rien faire et reste deuxième.

Un pilote doit toutefois encore passer la ligne, il s’agit de Fabio Quartararo. Le pilote Petronas enchaîne les bons secteurs et s’empare du meilleur temps, en 1’36 »705. Il signe du même coup le nouveau record de la piste et, comme l’an passé, partira en pole position.

Le classement des qualifications MotoGP au Grand Prix d’Espagne

Derrière lui, Maverick Vinales et Marc Marquez complètent la première ligne. Notons les chutes de Dovizioso, Miller et Rins dans les derniers instants de qualification. Ces deux derniers ont manqué de se percuter, en tombant dans le même virage. Il n’en a rien été heureusement, même si Alex Rins a été envoyé au centre médical pour un check-up.

Rendez-vous demain à partir de 9h20 pour le warm-up, puis à 14 heures pour la course.