MotoGP : Pramac ne veut plus de Zarco mais dirait « oui » à Iannone

Quand on vous dit que Johann Zarco déchaîne les passions, en bien comme en mal ! Ce sont nos confrères de PaddockGP qui viennent de publier une interview de Francesco Guidotti, le Team Principal de l’écurie de MotoGP Pramac, qui fait rouler des Ducati pour Jack Miller et Francesco Bagnaia. Deux pilotes cités par le constructeur italien pour « l’avenir ».

Johann Zarco n’est plus dans le coeur de Francesco Guidotti

Et très clairement, l’ Italien ne semble pas porter le Français dans son coeur. Peut-être car il a été vexé que l’intéressé lui dise non à deux reprises, alors que Pramac souhaitait l’engager ? Toujours est-il que, à choisir entre Andrea Iannone et Johann Zarco, c’est le transalpin qui aurait ses faveurs. Pour quelles raisons ? Guidotti n’a rien préciser à ce sujet…

« Zarco nous a dit non à deux reprises. La première fois, nous étions à Indianapolis, il se débrouillait bien en Moto2 et a dit qu’il voulait se concentrer sur cet objectif dans cette catégorie. Il était champion en titre l’année suivante et je suis revenu à l’attaque, mais notre discussion technique a donné lieu à des points de vue très différents : mon sentiment était qu’il voulait à tout prix aller dans une équipe française. » a-t-il déclaré sur Paddock-GP. Avant de répondre à une question relative à une candidature hypothétique de Iannone :

« Je le reprendrais tout de suite. Andrea est une personne qu’il est impossible de ne pas aimer si vous le connaissez, et il a un talent exceptionnel pour le pilotage. Quand il est venu chez nous, la moto était difficile à conduire, mais il a vendu sa peau très cher : je le reprendrais beaucoup plus volontiers plutôt que de retourner parler à Zarco (rires) ».

Peu de respect, donc, semble-t-il, pour le Team Principal de Pramac, à l’égard de Johann. Ce qui signifie, aussi, que Zarco ne disposera pas de cette solution de repli à l’avenir.

