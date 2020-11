MotoGP : programme, horaires de la finale au Portugal

Cette année, c’est donc au Portugal que s’achèvera la saison 2020 de MotoGP. Sur le circuit de Portimao, déjà parcouru par les Formule 1 il y a quelques semaines. Evidemment, concernant la couronne de champion des pilotes, le suspense est terminé, Joan Mir venant de décrocher la timbale avec brio. Mais d’autres accessits restent à attribuer.

MotoGP : quels enjeux au Portugal ?

Ultime manche à suivre ce week-end, en MotoGP, avec le Grand-Prix du Portugal, sur le tracé de Portimao. Et les places d’honneur sont toutes à attribuer, notamment concernant les secondes et les troisièmes places. Si l’on espère un sursaut de Fabio Quartararo, ce sont plutôt Franco Morbidelli et Alex Rins les favoris, pour compléter le classement final derrière Joan Mir. Compt-tenu de leur forme actuelle. Néanmoins, Vinalès, Dovizioso, Quartararo et même, Pol Espargaro, auront leur mot à dire.

Par ailleurs, Suzuki va également devoir finir le travail en tentant de décrocher le titre des constructeurs. Ce qui permettrait à la marque japonaise d’asseoir sa domination sur le championnat 2020. Côté temps, la météo prévoit un final au beau fixe. Peut-être une occasion pour Fabio et Johann de terminer leur campagne 2020 en beauté ? Histoire de ne pas rester sur une chute, les deux hommes ayant fini leur course au sol, dimanche dernier.

Place au programme TV et aux horaires du Grand-Prix du Portugal, à suivre en direct sur les antennes du groupe Canal+.

Vendredi 20 novembre 2020

Libres 1 : 10H51, en direct sur Canal+ Décalé

Libres 2 : 15H00, en direct sur Canal+ Décalé

Samedi 21 novembre 2020

Libres 3 : 10H46, en direct sur Canal+ Décalé

Libres 4 : 14H25, en direct sur Canal+ Décalé

Qualification : 15H06, en direct sur Canal+ Décalé

Dimanche 22 novembre 2020

Warm-up : 10H55, en direct sur Canal+ Décalé

Départ de la course : 14H57, en direct sur Canal+