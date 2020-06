MotoGP : répétition générale à Misano, sans Zarco, mais avec Guintoli

C’est à partir d’aujourd’hui et jusqu’au jeudi 25 juin 2020 que le circuit de Misano accueille des essais groupés, cette semaine. En effet, plusieurs constructeurs se sont donnés rendez-vous sur la piste accueillant généralement le Grand-Prix de San Marin de MotoGP. Et si Ducati est bien de la partie, Johann Zarco ne sera pas au guidon de sa machine, pour le moment.

Ducati laisse Dovi, Miller et Zarco au repos

Ducati ayant fait appel au pilote d’essais « maison », Michele Pirro, les autres pilotes appartenant à la galaxie du constructeur italien sont restés chez eux. Ainsi, Andrea Dovizioso, Jack Miller ou encore, Johann Zarco, ne devraient pas faire d’apparition à Misano, ces prochains jours. Concernant le tricolore, son Team, Avintia Racing, doit peut-être déjà penser à limiter les dépenses. A moins qu’une autre séance, ailleurs, ne soit prévue.

Outre Ducati, Aprilia sera également du voyage avec Aleix Espargaro et Bradley Smith, les deux titulaires en l’absence -forcée- d’Andrea Iannone. Côté KTM, l’équipe officielle ainsi que la structure Tech 3 sont prévues. De la sorte, nous retrouverons Pol Espargaro et Brad Binder de même que Miguel Oliveira et Iker Lecuona. Mais ce n’est pas tout puisque Suzuki a également prévu de rouler, par le biais de son pilote d’essais et de réserve, le Français Sylvain Guintoli.