MotoGP : retour à temps plein pour Lorenzo ? Jorge répond

Depuis plusieurs semaines et l’officialisation d’une wild-card pour Jorge Lorenzo, en MotoGP, les rumeurs vont bon train quant à son futur dans la catégorie reine. Certains pilotes y sont même allés de leur petit commentaire, laissant penser que l’Espagnol avait annoncé sa retraite juste pour casser son contrat avec Honda, avant de repartir de plus belle chez Yamaha.

Jorge Lorenzo : ne jamais dire fontaine…

Pourtant, dans les faits, il ne semble rien en être. C’est tout du moins ce qui ressort d’une récente interview de l’intéressé chez Sky Italia. Ainsi, ce dernier semble fermer la porte à un retour à temps plein : « Je me sens bien physiquement. Je pourrais encore être capable d’être pilote, mais c’est plus une question de mental : je suis dans une autre phase de ma vie. Je veux mettre à profit plus de temps libre et quand je travaille je veux me dédier à d’autres activités. Il existe peu de possibilités que je recommence à courir. On en est à 98% de chances que je ne revienne pas. Et puis personne ne m’a appelé… »

Une dernière phrase qui semble quand même ouvrir une porte à quelque chose. Comme si l’Espagnol n’était pas encore sûr de sa décision, à 100%. C’est, d’ailleurs, sans doute pour cette raison qu’il retrouvera le départ d’un ou plusieurs Grand-Prix avec Yamaha. Histoire de savoir si son envie d’arrêter la MotoGP était objective ou simplement liée au calvaire vécu chez Honda. Et la démotivation ainsi engendrée, potentiellement. A suivre, donc.