MotoGP : Rossi, Rins et Zarco déclassés, mais Johann reste P10

C’est très certainement en raison d’améliorations sous régime de drapeau jaune que ces trois pilotes ont été déclassés des essais libres 2 du Grand-Prix de France de MotoGP. Avec des conséquences différentes, toutefois, selon le cas. Car si Johann Zarco conserve son rang en Q2 directe pour l’instant, Valentino Rossi et Alex Rins, pour leur part, n’y sont plus…

MotoGP : Zarco finalement P10 au cumulé

Si d’aventure la piste se révélait moins rapide ce matin, en essais libres 3, les déclassements annoncés par la direction de course auraient de lourdes conséquences. Pour Rossi et Rins, tout du moins, qui devraient alors s’employer en Q1 pour tenter de décrocher les deux derniers billets disponibles. Sachant que des cadors tels Quartararo, Dovizioso et Bagnaia seront aussi dans cette séance de repêchage. Pas simple.

Tous ces hommes doivent donc espérer que le temps sera clément et que la qualification se jouera ce matin, sur le circuit du Mans. Cependant, les derniers bulletins évoquent un ciel couvert au Mans, dans la matinée, mais sans pluie. Comme pour les qualifications, à 14H00, d’ailleurs. Reste donc à définir si les températures seront propices à d’éventuelles améliorations chronométriques en EL3 ou non…