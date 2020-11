MotoGP : Rossi toujours positif au COVID, son remplaçant désigné par Yamaha

Pour l’heure, rien n’est encore acté. Néanmoins, à moins de 48 heures des premiers essais libres du Grand-Prix d’Europe de MotoGP, Valentino Rossi reste positif au COVID-19. Il lui reste toutefois plusieurs heures/jours pour effectuer un nouveau test, potentiellement positif cette-fois. Mais de son côté, Yamaha a d’ores et déjà pris ses dispositions pour le remplacer.

Dans le cas où Valentino Rossi resterait positif au coronavirus, vendredi matin, Yamaha a pris le taureau par les cornes, en inscrivant le nom de son possible remplaçant, sur la liste des participants au Grand-Prix d’Europe de MotoGP. Et l’heureux élu n’est autre que Garrett Gerloff, pilote officiel Yamaha en Superbike. Ce dernier sera donc titularisé à Valence, dans le cas où l’Italien resterait positif après le test à suivre ce mercredi 4 novembre 2020 puis, un ultime test.

« Si Rossi n’est pas en mesure de répondre à l’exigence de deux tests PCR négatifs pour pouvoir participer au Grand Prix de ce week-end, l’Américain le remplacera. Le dernier test PCR de Rossi, effectué mardi 3 novembre, a donné un résultat positif au COVID-19. Cependant, l’Italien va subir un nouveau test aujourd’hui. S’il est testé négatif, il aura encore suffisamment de temps pour effectuer le deuxième test PCR requis et prendre la direction de Valence »

Garrett Gerloff Designated as Standby Replacement Rider for Valentino Rossi at the European GP

