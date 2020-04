MotoGP : s’en est terminé des espoirs des G.P d’Allemagne, de Finlande et des PB

Et trois G.P de plus à mettre aux oubliettes ! En effet, la Dorna vient d’annoncer que les Grand-Prix de MotoGP d’Allemagne, des Pays-Bas et de Finlande n’auraient pas lieu aux dates espérées. Sachant que l’épreuve -inédite- qui devait avoir lieu sur le Kymiring était planifiée entre les 10 et 12 juillet prochains, cela semble condamner un début de saison/coup d’envoi 2020 au mois de juillet prochain.

MotoGP : 3 G.P qui n’auront pas lieu cette année !

Si les Grand-Prix d’Allemagne, des Pays-Bas et de Finlande ont été déprogrammés, ils n’auront même pas la possibilité de se rattraper cette saison. Car les trois épreuves en question ont purement et simplement été annulées ! Voici les déclarations du PDG de la Dorna :