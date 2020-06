MotoGP : victoire wild-car pour Lorenzo à Silverstone, Quarta P3 [eSport]

Jorge Lorenzo, en remportant le Grand-Prix de Grande Bretagne de MotoGP virtuel a réussi un petit exploit. En effet, l’Espagnol de chez Yamaha participait à sa première course officielle sur le jeu MotoGP20. Et bien que l’intéressé ait reconnu avoir été moins rapide que Fabio Quartararo, ce dernier ne boudait pas son plaisir.

MotoGP : Quartararo, premier podium !

Les athlètes de haut niveau sont des compétiteurs. Si bien que même lorsqu’ils participent à une compétition virtuelle ces derniers se prennent au jeu rapidement. C’est le cas de Jorge Lorenzo, vainqueur à Silverstone dimanche dernier :« Comme disaient les empereurs romain : ‘Veni, Vedi, Vici’. Je suis arrivé, j’ai signé la pole et j’ai gagné, s’exclamait-il. Malgré tout je dois dire que Fabio était bien plus rapide que moi aujourd’hui, mais pour gagner la course, encore faut-il la terminer ; ce que j’ai fait, même si je suis tombé au second virage. J’étais régulier et assez rapide. J’ai un peu fait surchauffer mon pneu arrière, donc ça n’a pas été facile de revenir sur Tito. Mais finalement je l’ai passé et j’ai gagné. Au bout du compte, c’était très amusant, je suis très content. »

Avant cela, Nakagami ou encore, Rabat, avaient mené la course. Au final, Lorenzo s’impose devant Rabat et Quartararo. Le tricolore obtenait ainsi son premier podium virtuel de la saison. Nakagami termine quatrième de la course, non sans regrets.