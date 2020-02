MotoGP : Vinales mène après 4h d’essais, Zarco un peu en retrait (tests Qatar J2)

Maverick Vinales mène après quatre heures d’essais MotoGP au Qatar. Johann Zarco est 19e, mais seulement distancé de 1’3 seconde.

Les tests de pré-saison 2020 MotoGP se poursuivent au Qatar. Débutés hier, 22 février, ils entrent aujourd’hui dans leur deuxième jour. Après des premières heures calmes, à cause des conditions météorologiques loin d’être idéales, le tempo s’accélère lentement mais sûrement.

Maverick Vinales améliore petit à petit

En effet, Maverick Vinales fait progresser petit à petit le meilleur temps de la journée. En 1’54’’658, l’Espagnol mène après quatre heures de roulage. Un chrono environ deux dixièmes plus lent que celui qu’il a réalisé hier. Mais la piste est encore chaude et va s’améliorer au fur et à mesure de la journée.

Il n’est toutefois pas sûr que les pilotes Yamaha continueront à mener en fin de journée. L’équipe aux diapasons a en effet prévu de travailler les relais de course. Avec une température baissante, il s’agit de tester les conditions de course sur ce circuit de Losail. Yamaha place en tout cas trois de ses quatre machines dans le top10 à l’heure actuelle. Puisque Franco Morbidelli et Fabio Quartararo sont respectivement 3e et 5e. Valentino Rossi figurant pour sa part au 13e rang.

Tir groupé pour Ducati

Ducati semble également en bonne position pour le moment au Qatar. Les machines de firme de Bologne apparaissent en effet à quatre reprises dans les 10 premiers. Puisque Petrucci est 2e, devant Dovizioso, Miller et Bagnaia, respectivement 7e, 8e et 10e.

Les chronos et classements ne sont évidemment pas significatifs, puisqu’il s’agit d’essais. Mais du côté des italiens, on se félicite d’une meilleur compréhension de la gomme arrière Michelin. Ce dernier apportent plus de grip plus vite. Il convient donc aux Desmocedici, aux dires de certains techniciens de la marque.

Honda, KTM et Suzuki complètent le top10 des essais MotoGP

Honda est pour sa part moins représentée dans ce top10. Puisque seul Takaaki Nakagami, 9e, y apparait pour le moment. Le pilote japonais se targue d’un 1’55’’291, au plus vite. De quoi le placer loin devant les frères Marquez, Marc 15e devant Alex, 16e. L’écart étant encore plus important avec son équipier Cal Crutchlow, 20e. L’Anglais avoue se sentir mal au guidon de cette Honda.

KTM et Suzuki figurent également dans le top10. La firme autrichienne peut en effet compter sur Pol Espargaro pour se hisser régulièrement presque au sommet de la feuille des temps, 4e après la mi-séance. Là ou Joan Mir met la firme de Hamamatsu au 6e rang. Loin devant Alex Rins, 12e, mais loin de la tête. Les deux pilotes de la marque ayant signé le doublé hier.

Le classement du jour 2 des essais MotoGP au Qatar, après 4 heures de roulage

Enfin, des nouvelles de Johann Zarco. Le tricolore se situe au 19e rang après quatre heures de roulage, devant son équipier Tito Rabat, 21e. Comme hier, le Cannois rend plus d’une seconde à la tête pour le moment (1’3 seconde exactement). Mais rappelons qu’il s’était illustré lors des dernières minutes du premier jour, en réalisant de meilleures performances. A voir s’il refera de même cet après-midi.

Voici en tout cas le classement de la deuxième journée d’essais MotoGP au Qatar, après quatre heures de roulage. Un peu moins de trois heures restent encore à boucler, le test prenant fin vers 18 heures (en France). Avec une piste se refroidissant et des conditions se rapprochant de celles du Grand Prix à venir, tout devrait s’animer dans cette deuxième partie. Nous ne manquerons pas de revenir dessus ce soir.