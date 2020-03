MotoGP : Zarco doit-il regretter la piste Yamaha avec Wild-Card ?

C’est LA nouvelle de la semaine passée. Jorge Lorenzo, pilote d’essais du Team Yamaha officiel, participera à au moins un Grand-Prix cette année. En effet, le pilote ibérique sera engagé sur l’épreuve catalane, circuit de Barcelone, par le biais d’une wild-card. De quoi laisser quelques regrets à Johann Zarco ?

Avant que Yamaha n’engage Jorge Lorenzo en qualité de pilote d’essais, après la retraite de l’Espagnol, Johann Zarco avait les faveurs de la Direction. Mais aussi, de Valentino Rossi, qui avait beaucoup poussé pour que le tricolore fasse partie de l’aventure. Mais après la décision du Français de poursuivre en tant que titulaire à temps complet (avec Avintia et Ducati), le constructeur japonais s’était tourné vers le pilote ibérique, dont le profil ne pouvait que séduire.

Back in the saddle again 💪@lorenzo99 will be riding aboard the Yamaha YZR-M1 as a @MotoGP Wild Card at the Catalunya GP 🤩#MonsterYamaha | #MotoGP | #CatalanGP pic.twitter.com/N7DgXV18rN

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) March 5, 2020