MotoGP : Zarco enthousiaste après son 1er test sur la Ducati

« Ce vendredi, j’ai parcouru 54 tours. Ce n’était pas facile et pour être honnête je m’attendais à un peu mieux de ma part. J’espérais être un peu plus vite, mais il faut tout d’abord récupérer ses réflexes, sachant que ça fait trois / quatre mois que je n’ai plus roulé. Les techniciens Ducati n’ont également eu de cesse de me répéter qu’il y a de petites habitudes à prendre avec cette moto, au potentiel énorme ! Reste à assimiler certaines choses, qui ne sont pas dans mon naturel. Mais je vois que quand je commence à comprendre le mode d’emploi, il y a vraiment une belle progression niveau chronos. À mon avis, il peut y avoir de belles surprises en fin de Test. En attendant je suis plutôt content. Je ne me mets pas de pression : la trêve hivernale a été longue, c’est normal que les débuts soient un peu plus difficiles ! » a-t-il déclaré sur le site officiel de la MotoGP, dans la foulée de ses essais.

Voilà qui mettra du baume au coeur de ses supporters, en attendant la suite de ces tests de Sepang…