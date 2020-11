MotoGP : Zarco envisage la pole position au Grand-Prix du Portugal

Particulièrement impressionnant vendredi après-midi à Portimao, Johann Zarco espère terminer sa saison 2020 au plus haut. Et bien qu’il faille, préalablement, confirmer son bon résultat des libres 2 tout à l’heure (pendant les EL3), le tricolore a de quoi viser une première ligne voire, la pole position, comme l’intéressé le confiait à l’issue de la 1ère journée de MotoGP au Portugal.

Johann Zarco vise pole et podium

Tandis qu’il n’était pas qualifié le matin, après les EL1, Johann Zarco est parvenu à extirper le meilleur de sa Ducati quelques heures plus tard. En effet, le pilote Avintia a réalisé le meilleur chrono -avec la manière- sur le rapide tracé de Portimao, en fin de séance libre 2. Une performance qui le place peut-être parmi les favoris de la séance qualificative, tout à l’heure au Portugal.

« Je sens qu’on a très bien travaillé avec l’équipe, parce qu’à la fin de la séance de ce matin, je n’étais pas satisfait. La moto était assez difficile à contrôler, mais dans l’après-midi, on a progressé. Je sens que c’est dans les 20 dernières minutes qu’on a fait le plus de progrès, pas seulement avec les pneus, mais également avec les réglages, et je suis assez content que nous ayons eu le temps de tester des choses et d’améliorer mes sensations pour faire encore mieux avec le pneu tendre. Je suis content de cette journée. C’est bien d’être en tête le vendredi sur un nouveau circuit. »

« La vitesse est là, la constance pas encore. Il me manque de l’aisance sur la moto. Je vais tout faire pour trouver l’aisance. Si je trouve l’aisance, je peux avoir un bon podium. » Quand je suis à l’aise avec une moto constante, je prends plus de plaisir, et je ne souffre pas des montées, des descentes et des bosses. J’espère trouver ça demain. Le niveau de la catégorie rend les qualifications très importantes. Si on peut être aussi performants et se battre pour la pole position demain, ce sera parfait pour le début de la course dimanche, et pour penser au podium. Je dirais que si on se sent bien, et même si on reste en deuxième ligne, il est possible de doubler. Les dépassements au freinage sont les plus difficiles, aux virages 1 et 5, parce qu’avec la pente, si on en fait un peu trop, on tire tout droit. Je pense qu’au virage 11, on peut doubler, au virage 13 aussi, donc il y a au moins deux endroits possibles. J’espère juste rester devant en tout cas. »

Zarco, outre ses ambitions en qualification, évoque aussi un possible podium, dimanche. Chose sur laquelle nous serons plus prudent, sa machine ayant souvent perdu en performance du samedi au dimanche, lors des dernières courses. Mais évidemment, c’est tout le mal que nous luis souhaitons, en guise de conclusion.