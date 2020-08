MotoGP : Zarco et Lorenzo en pole pour remplacer Dovi, selon Xaus

C’est le patron du Team Avintia Racing qui a lâché l’information. Ou, tout du moins, son sentiment. En effet, selon Ruben Xaus, Ducati choisir entre Jorge Lorenzo et Johann Zarco, en vue de former l’équipe officielle de Ducati, la saison prochaine. Evidemment, le but est de remplacer Andrea Dovizioso par un autre « top driver ». Statut qui correspond au pilote tricolore, selon son patron actuel. De là à dire que la Direction de l’écurie italienne en pense autant que Ruben, il n’y a qu’un pas à faire. A suivre…