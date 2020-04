MotoGP : Zarco ne sait toujours pas pourquoi les options Yamaha et Honda ont capoté…

C’est une révélation faite il y a quelques jours, à peine, à l’occasion d’une interview donnée à nos confrères italiens de GPOne par Johann Zarco, pendant la période Pascale. En effet, même si beaucoup d’eau (et d’équipes différentes !!) a coulé sous les ponts depuis, le pilote tricolore ne sait toujours pas pourquoi son aventure avec Yamaha s’est finalement arrêtée.

Johann Zarco et les énigmes Honda et Yamaha

Alors qu’il était au sommet de sa gloire, après deux très belles saisons chez Tech3 Yamaha, Johann Zarco décidait, fin 2018, de rejoindre KTM. Sur conseils insistants de son manager d’alors. Pourtant, à cette époque, le tricolore disposait de deux très belles options à savoir, rester dans le giron de Yamaha sous une autre forme (Tech3 ayant également signé avec KTM) ou même, passer chez Honda, pour devenir le coéquipier de Marc Marquez. Avant que Jorge Lorenzo ne signe finalement, à défaut.

L’actuel et désormais pilote Ducati Avintia est donc revenu sur cette période trouble et les opportunités manquées, dans une situation qu’il semblait ne pas contrôler du tout : « Les décisions n’étaient pas toujours les miennes, aussi parce que j’avais un manager qui me gérait à l’époque. Cela dit, je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas encore pu nous entendre avec Yamaha et avoir des opportunités avec eux. En plus de la suite avec Yamaha, je mentionne également l’offre de Honda« .

Dans ces conditions, le fait que Johann soit parvenu à rebondir, après avoir été largement sali chez le constructeur autrichien, que cela soit justifié ou non, est déjà un exploit. D’autant que l’option Ducati (officielle) est maintenant bien réelle, pour le tricolore. Reste toutefois à espérer que son Team actuel, disposant d’un budget parmi les moins importants en MotoGP, survivra à la crise…