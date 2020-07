MotoGP : Zarco s’attend à du mieux en République Tchèque

Johann Zarco débute plutôt bien sa saison et sa collaboration avec Ducati et Avintia, en cette saison 2020 de MotoGP. Bien que les performances en qualifications soient encore en deçà de son potentiel du moment. Mais avec l’arrivée des prochaines course, sa machine devrait trouver un terrain de jeu plus favorable. De quoi, enfin, se qualifier dans le top dix ?

Johann Zarco plus haut à Brno ?

C’est en République Tchèque, sur le circuit de Brno, que se déroulera le prochain Grand-Prix de MotoGP. Un circuit dont les contours devrait convenir d’avantage à la Ducati. Tout du moins, c’est ce que pense Johann Zarco, qui est impatient de s’y rendre. Car le tricolore estime qu’il sera avantagé par sa deux roues là-bas :

« Les résultats arrivent, et la seule façon de comprendre les choses est de faire de mon mieux tout le temps.Ces deux premières semaines ont été plutôt bonnes. Nous allons maintenant vers la République Tchèque et j’espère que je vais emmener toutes ces informations avec moi et faire encore mieux à Brno. Je pense que la Ducati sera plus avantagée sur une piste plus grande et j’ai donc hâte de voir quel sera notre niveau là-bas. »

Après une 11ème puis une 9ème place, Johann devrait à nouveau pouvoir viser les dix premières places à Brno. Sachant que s’il parvenait à intégrer le top dix en qualifications, il serait sans doute en position de faire mieux, en course…