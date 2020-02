MotoGP : Zarco trouve des similitudes entre la Ducati et la KTM

Johann Zarco est clairement le pilote le plus expérimenté du plateau de MotoGP, concernant le nombre de machines pilotées, dans un laps de temps très court. Yamaha puis KTM et Honda la même année, avant de passer par Ducati, le tricolore a accumulé un énorme bagage. Ce qui fait évidemment des envieux. Pas pour rien si le constructeur italien est venu le chercher, en plus de sa pointe de vitesse manifeste.

Johann Zarco préfère la philosophie européenne, sur sa moto

Aussi, lorsqu’il lui ait demandé de commenter le comportement de chacune de ces machines, le Français surprend de par sa réponse. Car, contrairement à ce que l’on entend (selon l’intéressé), la Honda n’est pas la similaire à la Ducati, en matière de pilotage. Chose que Jorge Lorenzo pourrait probablement confirmer, après son passage -raté- de l’équipe transalpine à la formation japonaise.

En effet, Johann Zarco estime que la Ducati ressemble d’avantage à la KTM avec cet esprit européen qui lie les deux machines. Tandis que Yamaha et Honda se rapprochent de par la philosophie plus nippone. Néanmoins, le tricolore n’affirme à aucun moment que ces motos se pilotent de la même manière. Toutefois, toujours d’après-lui, la KTM et la Ducati demandent un sens de l’attaque permanent. Heureusement pour lui, la Ducati semble nettement mieux lui convenir :

« La Honda et la Yamaha ont une âme japonaise, même s’il s’agit de deux motos construites selon des concepts très différents. Mais il y a une âme commune entre les deux qui est très facile à ressentir. Elles vous permettent toutes les deux de faire les choses assez naturellement sur la moto. A l’inverse, la Ducati et la KTM ont d’avantage une âme européenne. Quand tu es sur ces motos, tu peux faire d’autres choses mais tu dois attaquer fort. Je préfère cependant pousser plus fort sur la Ducati sachant que c’est une moto gagnante (…). » (source)

Un commentaire appréciable qui a le mérite de donner des repères aux fans de MotoGP souhaitant différencier les motos en question, en matière de comportement routier. Pour Johann, reste maintenant à s’adapter à cette philosophie européenne, sur une machine moins capricieuse que la KTM. Sachant que l’expérience acquise avec les autrichiens devrait lui être bénéfique chez Avintia, compte-tenu des commentaires comparatifs qu’il vient de faire.