MotoGP : Zarco vise le TOP 7 ou le Top 10 à Sepang

C’est vendredi prochain que Johann Zarco découvrira, pour la première fois, sa Ducati. En effet, le tricolore sera au guidon de la machine du Team Avintia (soutenu par l’usine) pour une première journée avec sa nouvelle équipe. Aussi, interviewé par le site officiel de la MotoGP, le Français a fait part de ses objectifs et ambitions à l’issue des trois journées de tests prévues en Malaisie.

Johann Zarco prudent mais serein

En premier lieu, Johann Zarco a déclaré de pas vouloir « brûler les étapes« , histoire d’apprendre peu à peu à connaître son nouvel environnement bien que l’intéressé ait déjà confirmé que « le feeling est très bon pour l’instant avec les mécanos et les techniciens« . De plus, Johann estime disposer d’un matériel susceptible de lui permettre de sa battre devant. D’où cette espoir annoncé de vive voix à savoir; « le but c’est vraiment de ne brûler aucune étape, apprendre la moto et si à la fin du week-end et des 3 jours d’essais je peux sortir peut-être dans les 10 ou dans les 7, ce sera positif pour la saison. »

Au-delà de cet objectif, qui paraît accessible, le Français semble particulièrement serein, à quelques heures du lancement concret de sa nouvelle aventure, avec Ducati. De bon augure pour la saison 2020 ? A suivre…(interview vidéo complète à retrouver sur le site officiel de la MotoGP, via inscription).