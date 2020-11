Need for Speed Hot Pursuit : nos vidéos de gameplay (version Switch)

Depuis quelques jours maintenant, toutes les consoles (à l’exception de la next-gen) disposent du très attendu Need for Speed Hot Pursuit Remasterisé. Y compris la console de Nintendo, la Switch, qui avait été servie en retard. Alors, en attendant la publication de notre test du jeu de course par Electronic Arts (éditeur) et Criterion et Stellar Entertainment (studios de développement), voici deux vidéos de gameplay.

Need for Speed Hot Pursuit jouable…partout !

Nous nous sommes donc focalisés sur la version Nintendo Switch. Ainsi, vous pourrez découvrir du gameplay « classique » c’est à dire en mode TV. Puis, pour conclure, vous découvrirez le rendu en mode « nomade » c’est à dire, lorsque l’écran de la console est sorti de son dock. Voici les deux médias de gameplay en question.