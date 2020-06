Need for Speed : le jeu de course donne RDV mercredi !

Cette année, après la crise du coronavirus à l’origine de la période de confinement, nombre d’événements vidéoludiques majeurs ont été annulés. A commencer par le plus grand salon des jeux vidéo, l’E3 de Los Angeles. Mais si certains éditeurs/fabricants de consoles ont été directement impactés d’autres, indépendants depuis plusieurs années, s’en sont sortis sans dommages. C’est le cas d’Electronic Arts, qui présentera jeudi ses prochains jeux vidéo et en particulier, le nouveau Need for Speed.

Need for Speed : du pain sur la planche !

Cette année, avec son opus annuel de Need for Speed, EA et Critérion vont devoir se rattraper. Car clairement, le dernier NFS Heat avait déçu nombre de joueurs. Sachant que le précédent n’était pas non plus indispensable, bien que de meilleure qualité. Aussi, le show EA Play qui aura lieu ce vendredi 19 juin à 1h00 du matin, heure française (pas d’inquiétude, vous trouverez les résumé sur notre site vers 6H00/7H00, donc inutile de veiller !) sera crucial, dans cette optique.

Reste à définir si le studio en charge du développement parviendra à élever son niveau sur ce titre, ce qui nous paraît juste indispensable. Cela doit passer par une refonte de la mécanique dévolution du mode carrière. Et niveau scénario, si la tentation de poursuivre sur une voie proche de Fast and Furious (avec la sortie d’un nouveau film l’année prochaine), pas dit que tous les joueurs adhèrent à ce modèle, difficile à maître en oeuvre de manière efficace, dans un jeu vidéo. De plus, certains joueurs et joueuses souhaitent que des personnalités féminines plus fortes soient mises en avant. Message entendu par les développeurs ?

Rendez-vous, donc, vendredi matin…