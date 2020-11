Officiel : les sports mécaniques reprennent en France, ce samedi

Vous avez probablement toutes et tous suivi l’allocution du Président de la République Française, mardi dernier. Un moment attendu tant il suscitait espoir (et craintes) pour nombre d’entre nous. Mais parmi les conséquences de ce discours et des nouveaux aménagements, figure la reprise du sport automobile dans l’hexagone. Ainsi, le Président de la FFSA a tenu à apporté des précisions quant à cette reprise. Tout en précisant certaines choses, à l’aube de la saison 2021.

FFSA : l’horizon 2021 sur la table

« Comme le 11 mai dernier, le sport automobile fait partie des activités à pouvoir reprendre dès le premier jour du déconfinement, ce samedi 28 novembre 2020. Le travail réalisé en concertation avec les groupements professionnels (GNCACEIPA et GNPK) et le Ministère chargé des Sports permet à nouveau d’accueillir nos pratiquants, licenciés ou non, sur nos circuits et nos pistes extérieures. Je remercie l’ensemble des acteurs de la Filière des sports mécaniques qui a su rester solidaire, patient, responsable et déterminé. »

« Je suis néanmoins conscient que nous sommes tous touchés économiquement par cette crise sanitaire et qu’il reste énormément de travail afin d’optimiser les modalités d’une reprise économique et sportive de notre passion en 2021. La FFSA a d’ailleurs communiqué hier les calendriers prévisionnels 2021 des compétitions fédérales sur route et sur circuit. À ce titre, nous allons poursuivre notre action pour garantir les conditions de la saison prochaine en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, les Préfectures et les Collectivités locales. »