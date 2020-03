Officiel : report des 24H du Mans, une nouvelle date déjà annoncée

Nous savions que les chances de voir l’annulation des 24H du Mans se produire étaient grandes, c’est maintenant officiel. En effet, l’ ACO vient d’annoncer que la course d’Endurance la plus réputée en Europe ne se déroulerait pas, comme prévu initialement, au mois de juin prochain. Aussi, les organisateurs et hautes instances du sport automobile ont annoncé une nouvelle date à savoir, les 19 et 20 septembre 2020.

24H du Mans : rendez-vous en septembre

C’est Pierre Fillon, Président de l’ ACO qui s’est chargé d’annoncer la nouvelle : « Reporter les 24 Heures du Mans 2020, initialement prévues les 13 et 14 juin, s’avère aujourd’hui la solution la plus adaptée aux circonstances sanitaires exceptionnelles que nous traversons tous actuellement.Avant toute chose, je tiens à demander à chacun de ne prendre aucun risque pour soi, les siens et les autres. Il s’agit aujourd’hui de stopper la propagation de ce virus. »

« Je souhaite aussi avoir une pensée chaleureuse pour tous les personnels médicaux mobilisés pour la santé de tous. Le report des 24 Heures du Mans ces 19 et 20 septembre 2020 implique des modifications dans nos différents calendriers et nos différents championnats (WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup), qui seront annoncées prochainement. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer sécurité et qualité de nos événements. Concurrents, partenaires, fans, médias, services médicaux, équipes d’organisation, commissaires, nous faisons équipe ensemble, plus que jamais. »

En choisissant le mois de septembre pour organiser la compétition, les décideurs optent pour la prudence, bien qu’un déroulement à huis clos ne puisse être complètement écarté…Par ailleurs, il est à noter que, contrairement à ce qui avait été annoncé voilà quelques jours, les responsables n’ont pas attendu le mois d’avril pour rendre leur verdict…