Project Cars 3 : les réactions, les images, les détails

Mercredi dernier, nous vous dévoilions l’arrivée surprise de Project Cars 3. Et bien désormais, c’est Bandai Namco, éditeur du soft de Codemasters, qui nous en dit plus sur le jeu de course. Ainsi, les réactions de Slighty Mad Studios mais aussi, toutes les premières images officielles du soft et les infos utiles ont été partagées jeudi dernier.

Project Cars 3 : le compromis de la peur ?

« Cela a été un sacré voyage de voir la franchise Projet CARS se développer au cours des cinq dernières années et nous sommes ravis de pouvoir enfin lever le voile sur le Project CARS 3« , a déclaré Ian Bell, fondateur et PDG de Slightly Mad Studios. « Alors que le réalisme et l’authenticité restent au cœur de la franchise, nous avons ajouté une foule de nouvelles options pour faire en sorte que Project CARS 3 soit également le jeu le plus accessible de l’histoire de la franchise. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour montrer notre nouveau jeu Project CARS aux fans de la franchise et à ceux qui sont prêts à vivre l’expérience de la course à son meilleur« .

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter le dernier titre de notre partenariat avec Slightly Mad Studios« , a déclaré Hervé Hoerdt, vice-président senior du marketing, contenu numérique de BANDAI NAMCO Entertainment Europe. « Project CARS 3 offre une expérience renouvelée qui s’adresse à la fois aux nouveaux venus et aux fans, avec une approche de conduite entièrement personnalisable et authentique ainsi qu’un tout nouveau mode de carrière« .

Visiblement, donc, les développeurs ont travaillé afin que PC3 continue de plaire aux amateurs de simulations pures et dures, tout en séduisant des joueurs moins exigeants, souhaitant le fun avant tout. Et c’est par le biais d’une difficulté modulable et évolutive que ce tour de force a été rendu possible. Qu’est ce que cela donnera, manette/volant en main ? Nous serons bien vite fixés, des doutes subsistant pour les inconditionnels.

Par ailleurs, moult nouveautés sont annoncées. Tout d’abord, un tout nouveau mode carrière donnera le loisir aux joueurs de créer leur propre écurie. Puis améliorer progressivement leurs voitures avec d’authentiques pièces d’équipement. Lesquelles modifiant, selon l’éditeur, la maniabilité, de manière réaliste. D’autre part, des options de personnalisation (roues, pneus, kits de carrosserie, jantes) et des éléments de personnalisation des avatars seront au programme des réjouissances.