Rallycross, pas de championnat en France cette année !

Malgré différentes options, malgré un calendrier repensé, malgré toute la passion et l’envie de l’AFOR de nous proposer quelque chose, la FFSA a décidé d’annuler le Championnat de France de Rallycross 2020 ainsi que les différentes coupes organisées. Il faudra espérer que ce sport puisse revenir l’an prochain.

C’est par un communiqué que la FFSA officialise ce qui semblait acquis depuis début août : il n’y aura pas de Championnat de France de Rallycross cette année. La pandémie mondiale de COVID-19 ainsi que les différentes mesures et restrictions imposées par les autorités rendent sa tenue impossible.

Voici le communiqué diffusé par la FFSA :

« La FFSA et l’AFOR ont étudié de nombreuses solutions mais les contraintes édictées par les autorités administratives ainsi que l’évolution du contexte sanitaire dans les départements concernés par les épreuves prévues au nouveau calendrier ne permettaient pas d’organiser trois des quatre manches.

Dès lors, la FFSA prend acte de l’impossibilité d’organiser le championnat de France de Rallycross, le Championnat Junior et la Coupe de France 2020 dans des conditions acceptables et raisonnables tant sportivement que sanitairement.

La FFSA tient malgré tout à souligner le travail réalisé et les efforts déployés par l’ensemble des acteurs du Rallycross et en particulier l’AFOR.

D’ores et déjà la saison 2021 se prépare afin de permettre d’exprimer notre passion.»