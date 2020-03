Rallycross : Gronholm RX confirme son engagement en WorldRX !

Le suspens était encore (presque) total au sujet du retour ou non de l’équipe de Marcus Grönholm, GRX, pour la saison 2020 du Championnat du Monde de Rallycross. C’est désormais officiel, l’équipe finlandaise sera de retour avec le même duo de pilotes !

Rallycross : objectif victoire pour le GRX avec Grönholm et Timerzyanov !

Les Hyundai i20 du GRX seront de retour cette année et auront pour ambition de décrocher au moins un titre cette saison ! L’an dernier, Niclas Grönholm aurait même pu décrocher le titre de champion du monde devant Timmy Hansen et Andreas Bakkerud sans son opération de l’appendicite et son absence sur deux manches.

Cette année, les Hyundai i20 seront encore améliorées et le but sera clairement de jouer devant ! Pour la troisième année consécutive, une première dans sa carrière en WorldRX, Timur Timerzyanov restera dans l’équipe finlandaise. Malheureusement, il ne pourra pas tenter de décrocher une victoire à domicile, le Rallycross de Russie ayant été annulé récemment. Mais, il fera tout pour jouer le podium sur chaque épreuve et aider son coéquipier Niclas Grönholm à décrocher le titre !

Attention, l’équipe s’annonce comme la favorite cette année. Il ne reste plus qu’à confirmer dès Barcelone (18-19 avril). Pour le moment, il n’est pas question d’une troisième auto avec un « pilote payant » comme on a pu le voir l’an passé avec Reinis Nitiss, Toomas Heikkinen ou Joni Wiman.