La rumeur était de plus en plus insistante, désormais c’est officiel : Johan Kristoffersson sera de retour en Championnat du Monde de Rallycross ! Le double champion du monde revient avec sa Polo mais en tant que « privé » !

Rallycross : Kristoffersson de retour, le championnat redessiné ?

En 2019, si le final n’était pas à la hauteur des espérances, la saison fut tout de même sacrément disputée et pleine de surprises. 2020 s’annonçait sous des jours encore plus radieux. Preuve que « quand le chat n’est pas là, les souris dansent ». Mais voilà que « matou-Kristoffersson » a décidé de revenir jouer avec les « petits rats du Rallycross ». En effet, le double champion du monde de la discipline a levé le voile sur son programme 2020. Avec Volkswagen Suède et son sponsor habituel, Bauhaus, le fidèle de la marque allemande sera de retour. Certes, le programme sera privé, mais l’auto sera la même qu’en 2018 !

En devant « client » de Volkswagen Motorsport, mais en ne devant compter que sur sa structure familiale et privée (Kritoffersson Motorsport), Johan Kristoffersson reste favori mais le fauteuil sera un peu moins confortable. De plus, il n’aura plus de coéquipier pour garder ses adversaires à distance.

Alors que les Hansen viennent de confirmer leur retour au volant de Peugeot 208 WRX, voici que l’ombre du métronome suédois va planer à nouveau dans le paddock du WorldRX. Sa domination sera-t-elle la même qu’en 2017/2018 ? Il faut espérer, pour le sport et le spectacle, que non. L’équation est totalement bouleversée. Ce retour, combiné au mariage GCK/RX Cartel, risque d’offrir une sacrée saison 2020. Espérons qu’elle soit bonne… car ce sera la dernière en « 100% thermique » !

Le championnat du Monde de Rallycross 2020 débutera à Barcelone, en avril (18-19).