Rallycross, Niclas Grönholm triomphe à domicile !

La pluie était bel et bien au rendez-vous pour la deuxième course à Kouvola. Et si Johan Kristoffersson était tout proche d’empocher une deuxième victoire consécutive, un finlandais volant du nom de Niclas Grönholm a prouvé au monde du WorldRX que le suédois n’était pas imbattable. GRX Taneco a brillé ce week-end, à domicile, lors de ce Rallycross de Finlande 2020.

Rallycross de Kouvola 2, Niclas Grönholm surprend Kristoffersson !

Ce matin, Johan Kristoffersson était au rendez-vous dès la Q1 malgré l’arrivée de la pluie. Mais, en Q2, le suédois a rencontré un problème technique. Ainsi, il terminait dernier de sa course et 14e au classement intermédiaire. Devant, Niclas Grönholm remportait la Q2 et s’offrait la première place provisoire devant Kevin Hansen et Mattias Ekström. Kristoffersson tombant alors au quatrième rang. Mais, en Q3, le double champion du monde de Rallycross faisait un départ flirtant avec le faux départ pour enchaîner avec quatre tours quasiment parfaits ! A la fin, il remportait la Q3 avec plus de 4 secondes d’avance sur son dauphin, Andreas Bakkerud. Quatrième, Niclas Grönholm perdait alors la tête du classement intermédiaire.

On notera que la poisse n’a pas quitté Liam Doran. Après une 13e place en Q1, l’anglais perdait une roue en Q2 alors qu’il était en tête de sa course. Déconvenue totale pour le pilote GCK RX Cartel. En Q3, malgré une victoire dans sa course et un cinquième temps au général, Liam Doran voyait les semi-finales lui échapper.

En semi-finale, le premier affrontement ressemblait à une finale. Kristoffersson, Ekström, Bakkerud, Rytkönen, Larsson et Marklund. Si Johan s’envolait dès le départ, derrière la bataille était intense entre Ekström et la surprise du week-end Juha Rytkönen. Robin Larsson et Andreas Bakkerud restaient en contact avec le trio de tête. Mais, un problème d’essuie-glaces pour Larsson le privait de toute chance de finale. Bakkerud doublait le suédois et se retrouvait quatrième derrière Kristoffersson, Ekström et Rytkönen.

Dans l’autre semi-finale, Niclas Grönholm a mené la danse devant les frères Hansen et son coéquipier Timur Timerzyanov. Alors que Kévin Hansen pouvait prétendre à la victoire grâce à une bonne stratégie pour le tour Joker, le cadet des Hansen se retrouvait ralenti par son grand frère. Dans le dernier virage, Timur Timerzyanov s’intercalait entre les Hansen et s’offrait la troisième place qualificative pour la finale.

En finale, la première surprise se déroulait avant le départ. Andreas Bakkerud (premier remplaçant) était en pré-grille alors que Juha Rytkönen était un peu en retard. Le finlandais venait d’être pénalisé par les commissaires pour avoir dépassé les limites de la piste offrant ainsi sa place en finale au pilote RX Cartel.

Niclas Grönholm prévenait avant le départ, il allait tenter quelque chose au premier virage. Et c’est ce qu’il a fait ! Il a profité d’un trou de souris pour faire l’intérieur à Kristoffersson est virer en tête. Après, le finlandais a géré la tête de la course pendant 6 tours. Une gestion toute en finesse, quitte à ralentir tout le monde et à se faire « klaxonner » à de nombreuses reprises par Johan Kristoffersson et Mattias Ekström. Dans des conditions délicates, Niclas Grönholm a tout fait pour empêcher les deux champions du monde de passer. Dans le dernier tour, Timur Timerzyanov et Timmy Hansen étaient revenus sur le trio de tête ! On pensait alors que Grönholm allait tout perdre en prenant son tour Joker avec Mattias Ekström, mais ce ne fut pas le cas. Kristoffersson partait un peu large et voyait alors Grönholm, puis Ekström lui passer devant. Dans l’ultime virage, sur les derniers mètres de la course, Timur Timerzyanov profitait d’une dernière erreur de Kristoffersson pour monter sur le podium et accompagner la belle victoire de Niclas Grönholm ! Après le final de dimanche dernier, cette seconde course à Kouvola était également épique !

Niclas Grönholm décroche sa troisième victoire en WorldRX et remporte le Rallycross de Finlande ! GRX Taneco, équipe de Marcus Grönholm, quitte la Finlande avec de superbes résultats. Une victoire et une troisième place pour Timerzyanov sans oublier le podium, hier, de Juha Rytkönen !

Prochain rendez-vous pour le championnat du monde de Rallycross à Riga, en Lettonie, les 19 et 20 septembre prochains. Un troisième week-end avec deux courses mais aussi le retour du Projekt E et de l’EuroRX !