Rallycross, le WorldRX ne passera pas par Lohéac en 2020 !

Il y a quelques jours, la FIA avait diffusé un calendrier composé de neuf manches débutant fin août en Suède avant de se terminer mi-décembre sur le Nürburgring. Malheureusement, en ce jeudi de l’Ascension la sentence est tombée : il n’y aura pas de Rallycross à Lohéac en 2020 !

Le Coronavirus continue de faire des victimes dans les rangs des épreuves sportives mythiques. Après le GP de Monaco de F1, ou le Grand Prix de France c’est autour d’une autre épreuve francophone de passer à la trappe à cause de la pandémie mondiale de COVID-19. En effet, les organisateurs du Rallycross de Lohéac viennent d’annoncer que l’édition 2020 est purement et simplement annulée. Pas de report ni de huis clos.

Le World RX de France – Bretagne est donc annulée face à la situation sanitaire actuelle :

« En raison des restrictions imposées par le gouvernement Français interdisant les rassemblements de masse jusqu’au 31 août en raison de problèmes de santé persistants concernant le COVID-19 (Coronavirus), le Bretagne World Rallycross de France à Lohéac, qui devrait avoir lieu du 4 au 6 septembre, est annulé.

Cette décision a été prise après mûre réflexion et concertation avec la FIA, le promoteur du Championnat IMG, l’ASN Française (FFSA) et l’Association sportive du Rallycross de Lohéac, la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées restant la priorité.

Un certain nombre d’options ont été explorées dans l’espoir de maintenir l’événement, mais malheureusement, il n’est pas possible sur le plan logistique d’appliquer les mesures de distanciation sociale requises sur ce site, et aucune autre date n’est disponible.

Nous remercions nos bénévoles, fans, publics pour leur soutien continu et nous compatissons aux difficultés économiques que cela engendre pour les Teams de course, les pilotes, nos partenaires et fournisseurs.

Nous reviendrons encore plus fort en 2021. »