Le Rallye d’Antibes 2020 annulé suite aux intempéries

Cette année un très grand nombre d’épreuves sportives ont été annulées en raison de la pandémie de COVID-19. Le Rallye d’Antibes aurait dû être la quatrième manche du Championnat de France des Rallyes Asphalte 2020. Cependant, les organisateurs viennent d’annoncer l’annulation pure et simple de l’édition 2020. Et ce par solidarité avec les victimes des intempéries de ces derniers jours dans le Sud-Est de la France.

Décalé suite à la Pandémie de COVID-19 le Rallye d’Antibes – Côte d’Azur devait se tenir du 16 au 18 octobre et compter comme quatrième manche du Championnat de France des Rallyes Asphalte. Mais, suite aux intempéries qui ont touché le Sud-Est de la France vendredi dernier, les organisateurs ont préféré annuler l’édition 2020.

« Compte tenu de la situation climatique catastrophique de l’arrière pays et en soutien aux sinistrés ainsi qu’aux personnes actives sur le terrain, le comité d’organisation de l’ASA Antibes a pris la décision d’annuler la 55e édition du Rallye Antibes-Côte d’Azur après avoir informé la Fédération Française du Sport Automobile, la Préfecture des Alpes-Maritimes ainsi que les collectivités territoriales impliquées.

Nous étions tous prêts à offrir une très belle édition du Rallye Antibes – Côte d’Azur du 16 au 18 octobre 2020. Malheureusement les violentes intempéries de ce week-end nous amènent à revoir notre copie et nos priorités. Nous sommes très affectés par la détresse des habitants et des communes défigurées. II nous est impensable de lancer le rallye dans ces conditions. Par respect pour tous, nous préférons nous rendre utiles et prendre contact avec les municipalités et leur mettre à disposition nos équipes terrain afin de déblayer, ranger et nettoyer les accès routiers dévastés. »