Rallye, le WRC et l’ERC menacé par le Coronavirus !

Le Coronavirus n’en fini plus de faire des victimes… dans les calendriers des différents sports. En MotoGP, le GP d’Argentine a été reporté, et maintenant voilà que c’est la manche du WRC qui est menacé d’un report ! En ERC, c’est le Rallye des Açores qui a été reporté. Après le Rallye du Touquet (qui se déroule ce week-end), c’est tout le calendrier du Championnat de France qui risque d’être bouleversé !

MotoGP reporté (ou annulé), IMSA reporté, Indycar à huit-clos… la liste est longue ! Le nombre d’évènements en lien avec les sports mécaniques qui sont reportés augmente d’heure en heure. Alors que la troisième manche du WRC 2020 a débuté cette après-midi au Mexique avec le Shakedown, le championnat du monde des rallyes pourrait se voir affecter également.

En effet, le Rallye d’Argentine est également sous la menace d’un report ou d’une annulation. David Eli, organisateur du rallye, a confirmé que tout peut vite évoluer : « Il n’y a rien d’officiel concernant l’annulation du rallye ou un report. Pour l’instant, tout reste en l’état. Mais cela est ré-évalué chaque jour. Actuellement, en ce qui concerne les événements nationaux, la directive est qu’il n’y a aucun obstacle à leur déroulement. Cependant, dans les compétitions internationales, la situation est analysée en fonction de l’ampleur de l’événement. Mais cela dépend aussi de la directive accordée par le Ministère de la Santé de la Nation. »

D’ailleurs, le directeur de l’association nationale automobile (ACA – Automovil Club Argentino- ) a expliqué que tout dépendrait des autorités : « Si il y a un ordre de suspendre les événements, il n’y a rien qui puisse être fait. »

Pour l’instant, le Rallye d’Argentine doit se dérouler du 23 au 26 avril, est maintenu. Quant au Rallye du Chili (qui devait être la quatrième manche de la saison), il a déjà été annulé… mais pour des raisons sociétales.

Le Portugal (fin mai) et, surtout, le Rallye d’Italie-Sardaigne (début juin) sont eux aussi menacés.

Du côté du Championnat d’Europe des Rallyes, deuxième plus grand championnat de rallye au monde, c’est l’ouverture de la saison qui est reporté. Le Rallye des Açores, qui devait faire débuter l’ERC 2020, est repoussé à une date ultérieure. Une grande déception pour les organisateurs même s’ils ont déjà une nouvelle date en tête. Celle-ci devrait être annoncée sous peu. Dès sa validation par la FIA.

