Rallyes annulés en Belgique, le WRC et Ypres à huis clos ?

Ce week-end, la Belgique devait être le théâtre de plusieurs rallyes dont deux servant d’essai grandeur nature pour les pilotes Toyota et Hyundai. Les mesures prises par la Belgique pour lutter face à la deuxième vague du COVID-19 ont eu raison du South Belgian Rally et du Hemicuda Rally. De plus, ces mesures pourraient entraîner l’obligation de voir le Rallye d’Ypres en WRC se disputer sans public ! Vers un huis clos ou une annulation ? Les semaines à venir vont être tendues pour les fans de rallye.

Le Rallye d’Ypres aura-t-il lieu en 2020 ?

Nouveau venu au menu d’un calendrier du WRC très remanié, le Rallye d’Ypres est dans une position délicate. Face à la deuxième vague qui frappe de plein fouet l’Europe, la situation sanitaire pourrait avoir raison des deux dernières manches de la saison. Déjà maintenant le monde du rallye est victime d’un torrent d’annulations. Que ce soit en France ou à l’étranger, les épreuves sont annulées les unes après les autres.

Ce week-end, la Belgique devait être le théâtre de plusieurs épreuves dont deux sélectionnées par les teams officielles pour servir « d’essais pré-Ypres » : le South Belgian Rally et le Hemicuda Rally. Hyundai avait engagé Craig Breen et Ott Tänak à la première épreuve quand Toyota devait aligner Sébastien Ogier et Elfyn Evans sur la deuxième. Mais à quelques heures du départ, tout a été annulé !

A partir d’aujourd’hui, de nouvelles mesures ont été prises par les autorités belges. Ainsi, les évènements sportifs professionnels sont autorisés mais sans public ! Ces restrictions sont à appliquer jusqu’au 19 novembre. Soit, la veille du Rallye d’Ypres ! En somme, la manche belge du WRC devrait se dérouler à huis clos… au mieux.

A l’heure où nous écrivons ces lignes le rallye est maintenu. Tout peut changer très vite. Mais si la situation ne s’arrange pas dans les prochaines semaines, le mythique rallye d’Ypres dans sa cuvée 2020 pourrait être annulé ! Concernant Monza, tout est maintenu également. Mais la région de la Lombardie étant la plus touchée, l’épreuve a également une épée de Damoclès au dessus de la tête.