Rebellion engage un équipage francophone au Mans

Rebellion vient d’annoncer l’équipage de son second prototype pour les 6 Heures de Spa et 24 Heures du Mans. Un trio 100% francophone composé de Romain Dumas, Nathanaël Berthon et Louis Delétraz.

Pour les deux dernières couses de la saison 2019-2020 du WEC, l’écurie suisse Rebellion Racing engagera deux autos. Elle vient d’en dévoiler le line-up, des plus intéressants. Puisque ce sont Romain Dumas, Nathanaël Berthon et Louis Delétraz qui se partageront le volant du prototype LMP1, à Spa et au Mans.

Un trio lié à Rebellion

Lors de ces deux courses, le 25 avril en Belgique, les 13 et 14 juin dans la Sarthe, les trois hommes piloteront donc la voiture #3. Un trio mêlant expérience, vitesse, mais aussi jeunesse. D’autant que ces trois pilotes sont intimement liés à Rebellion, à différents échelons. Ce que confirme Alexandre Pesci, propriétaire et président de Rebellion Racing :

« Nous sommes heureux de faire confiance à Romain Dumas après notre périple et succès au Dakar, recroiser nos expérience avait tout son sens ! Il sera d’une aide précieuse aux côtés de ses jeunes coéquipiers de part son expérience aux 24 Heures du Mans. Nous soutenons également notre jeune et talentueux pilote suisse, Louis Delétraz pour sa toute première participation à la célèbre course mancelle ! Nous souhaitons également que Nathanaël Berthon puisse exprimer pleinement son talent dans cette 88ème édition »

Romain Dumas de retour au Mans en LMP1

De retour en LMP1 au Mans pour la première fois depuis 2016, Romain Dumas se fixe déjà des objectifs ambitieux. S’il ne donne pas de position, l’Alésien estime avoir une bonne carte à jouer avec ses équipiers et Rebellion :

“Je suis extrêmement content de faire partie de l’équipe Rebellion Racing pour Spa et Le Mans. Quand Alexandre Pesci m’a parlé de cette opportunité il y a quelques mois, je n’ai pas hésité une seule seconde. Avec mes équipiers et la R-13, nous avons une bonne carte à jouer ! »

Berthon poursuit avec l’équipe suisse

Nathanael Berthon poursuivra pour sa part son engagement avec l’équipe helvète. Ce dernier ayant rejoint le team d’Alexandre Pesci pour la fin de la saison WEC 2018-2019, à partir de Sebring. Le natif de Beaumont (Auvergne) se dit motivé et fier de faire partie de l’aventure :

“C’est toujours un plaisir de courir avec une équipe professionnelle telle que Rebellion. Cela demande d’élever vos performances au plus haut niveau ! De plus, avoir Hugues de Chaunac et Oreca comme support technique nous donne un coup de fouet incroyable. Être de retour pour deux courses mythiques à Spa et Le Mans est une motivation supplémentaire et je suis très fier d’avoir été sélectionné par le Team. J’en profite pour remercier Alexandre Pesci et Calim Bouhadra pour leur confiance. »

Apprentissage accéléré pour Delétraz, avec Rebellion

Louis Delétraz bénéficiera pour sa part d’un apprentissage trois étoiles. Après avoir testé la Rebellion LMP1 lors du rookie test à Bahreïn en décembre dernier ce dernier découvrira donc les courses d’endurance. Ceci aux côtés de Romain Dumas, dans une équipe des plus expérimentées, performantes et de son pays. Le tout en LMP1, la meilleure catégorie possible :

“Je suis très heureux de rejoindre Rebellion Racing pour les 6 Heures de Spa et les 24 Heures du Mans. L’endurance est une discipline qui m’attire depuis longtemps, je ne pouvais rêver débuter en LMP1 et en WEC dans de meilleures conditions. Rebellion est l’une des meilleures équipes du monde, c’est une fierté de participer à mes premières 24 Heures du Mans en tant que suisse avec une équipe suisse. C’est un gros challenge que je me réjouis de relever avec Romain, Nathanaël et toute l’équipe ! »

Les 6 Heures de Spa se disputeront le 25 avril prochain, les 24 Heures du Mans suivant les 13 et 14 juin. D’ici là, il faudra toutefois passer par encore deux épreuves outre-Atlantique. Puisque les 6 Heures d’Austin et les 1 000 Miles de Sebring se dressent sur la route du championnat du monde d’endurance. Respectivement les 23 février et 20 mars prochains.