Renault conclut sur une bonne note à Barcelone

Avec les 3e et 6e temps, Renault conclut les essais de Barcelone sur de bons résultats. De même sur le plan de la fiabilité, avec 7191 km parcourus.

Les essais de Barcelone, tenus du 19 au 21 puis du 26 au 28 février, viennent de se terminer. Six jours de tests permettant à Renault de figurer au cumulé aux 3e et 6e rangs. Daniel Ricciardo emmenant la R.S.20 devant Esteban Ocon.

Les deux pilotes de la firme au losange ont réalisé leur meilleur temps le dernier jour des essais. Pilotant le matin, Daniel Ricciardo réussissait même le meilleur temps de la matinée. Pas de quoi exciter toutefois l’Australien, qui rappelle que ce ne sont que des testings :

« Je suis très heureux de mon run d’aujourd’hui (du 28 février, Ndlr) et finir au top de la feuille des temps de la matinée est un bonus, donc c’était une bonne manière de finir les tests. Mais ce ne sont que des tests, donc je ne suis pas trop excité par ça. » « Le matin, nous avons résolu plusieurs problèmes rencontrés hier et la semaine a été positive pour nous. Nous avons progressé sur la balance générale de la voiture, travaillé avec différents réglages et la fiabilité a été bonne. Je pense que nous avons réalisé plus de kilomètres en tests à Viry (Viry-Châtillon, lieu de l’usine moteur Renault) que jamais avant, donc ceci combiné aux deux tests à Barcelone est encourageant, avant le début de la saison en Australie. »

Des domaines à travailler, selon Esteban Ocon

Avec une 6e place, Esteban Ocon restait pour sa part plus mesuré dans ses propos. Le tricolore auteur de 71 tours l’après-midi se disait toutefois satisfait du travail abattu. Il est prêt à aborder la première course de la saison :

« C’était une journée décente et la voiture était très forte. Nous avons continué le travail d’hier dans la bonne direction et la voiture aujourd’hui était la meilleure depuis le début des tests, donc je suis très heureux de ça. Nous avons fait des entraînements aux pit-stops dans la fin de notre run, et c’était bien d’en refaire. » « Globalement, c’était une journée très positive et je suis heureux de la manière dont tout cela s’est passé. Il est agréable de finir le test avec une journée comme celle-ci. Il y a des domaines dans lesquels nous devons travailler mais je me sens prêt pour aborder Melbourne et la première course. »

Renault peut miser sur sa fiabilité

Si Renault a bien figuré au classement, l’équipe tricolore s’est également illustrée du côté de la fiabilité. Les V6 turbo hybrides français bouclant en tout 7191 kilomètres, partagés entre Renault et McLaren. Chaque entité n’utilisant qu’un seul moteur pour les six jours. Ce que rappelle Cyril Abiteboul, à la tête de l’équipe au losange :

« Aujourd’hui était l’apogée des deux sessions d’essais de pré-saison, que nous quittons avec un sentiment de satisfaction quant à notre travail. La R.S.20 a très bien roulé et surtout beaucoup plus que nous ne l’espérions, signe des progrès faits à Enstone et Viry (usines de Renault F1, Ndlr) durant l’hiver afin d’assurer que toutes les pièces seraient livrées sur la piste dans les temps. » « Cette préparation nous a bien placé dans l’optique de compléter tous nos tests majeurs avec quelques petits défauts durant les deux semaines. Nous nous sommes initialement concentrés sur l’évaluation des caractéristiques principales de notre package et déterminer le niveau de fiabilité du châssis et du moteur, avant de travailler sur différents setups, avec des idées fonctionnant, d’autres moins. » « Nous pouvons être fier de la fiabilité de notre moteur avec uniquement un power unit utilisé pour nous et notre client, McLaren, durant les six jours. Notre niveau de performance est conforme à nos attentes de progression durant l’hiver, un signe positif de corrélation entre notre usine et la piste, ce qui est crucial pour le développement agressif que nous mettons en place. Quant à notre niveau de compétitivité, il est difficile de l’évaluer, mais nous avons hâte de courir de nouveau. »

Rendez-vous le week-end du 15 mars pour le début de la saison 2020 de Formule 1.