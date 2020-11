Renault est « outsider » pour la 3e place, selon Ricciardo

Passé de 3e à 5e, de dominateur à dominé, Renault est désormais outsider pour l’accession à la 3e place du classement Constructeurs, selon Daniel Ricciardo. Pas de quoi déstabiliser ce dernier, qui reste combattif.

Cyril Abiteboul le redoutait, cela n’a pas manqué. Les conditions spécifiques du week-end de Turquie n’ont pas souri à Renault. Après une série d’excellents résultats, dont un podium au Nürburgring puis à Imola, le Losange n’a inscrit qu’un point à Istanbul.

Dans le même temps, McLaren et Racing Point ont placé leurs deux voitures dans le top 10 à sur l’Otodrom Istanbul Park. Sergio Perez a même hissé la dernière citée sur le podium, en 2e place derrière Lewis Hamilton. De quoi donner un différentiel de points élevé, qui a fait glisser Renault au 5e rang du championnats Constructeur.

L’équipe tricolore, distancée de 18 points par la formation de Lawrence Stroll, est donc désormais outsider de cette bataille ‘des autres’ derrière Mercedes et Red Bull. Une situation que ne cache pas Daniel Ricciardo. « Nous sommes clairement les outsiders, mais c’est encore faisable », estime-t-il dans des propos rapportés par Nextgen Auto.

« Il y a encore trois courses. S’il en restait une ou même deux, je serais pessimiste. Mais on peut le faire. C’est dommage qu’il y ait eu ce grand changement en Turquie. Cela fait mal et on ne peut pas le nier. Mais avec trois courses à disputer, nous avons une chance d’y arriver. »

L’Australien ne perd également pas son sens de l’humour. « Bien que les courses se feront que le sec, il y a encore beaucoup à faire. Bahreïn est serré au virage 1 et peut-être que Sergio [Perez] et Lance [Stroll] veulent se percuter. Nous verrons. »

Après ce coup dur, Renault doit en tout cas immédiatement se relancer. Au-delà d’un classement et du prestige, des millions sont surtout à la clé avec cette 3e place. Outre Daniel Ricciardo, Esteban Ocon doit aussi revenir dans le match pour ces dernières courses, lui qui est dominé par l’Australien.

