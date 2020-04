Renault F1 : Alain Prost, « comme un père » pour Esteban Ocon

C’est une bonne nouvelle, les deux pilotes officiels Renault, en Formule 1, ont déjà un objectif en commun ! Car si nous savions déjà que Daniel Ricciardo ambitionnait de grimper sur le podium avec le losange, cette saison en F1, le pilote tricolore vient lui aussi de déclarer ses objectifs personnels. Interrogé par nos confrères de la Gazetta dello Sport, le Français a ainsi livré quel était son but principal.

Renault F1 : Ocon vise le podium cette année

Un podium, voilà l’objectif avoué par Esteban Ocon, dans une interview accordée à nos confrères transalpins (relayés par Eurosport) : « Je n’ai pas un rêve, mais un objectif : monter sur le podium. Je le veux et Daniel Ricciardo, mon coéquipier, aussi. Ce serait très important de ramener l’équipe sur cette marche« . Et les supporters français confirmeront sans doute ! Puis l’intéressé poursuit en évoquant sa relation avec Alain Prost : « J’étais déjà troisième pilote en 2016. J’avais mal pris la fin de notre rapport, confie-t-il. Ensuite, nous avons été proches de nous retrouver à plusieurs reprises. Et au final, me voilà ici. Alain Prost a beaucoup fait pour mon retour, c’est comme un père pour moi. Nous parlons souvent et il me donne beaucoup de conseils ».

Esteban sera-t-il, pour autant, « l’élu » que nous attendons depuis des années, en guise de porte-étendard ? Réponse, espérons-le, d’ici cet été, avec le lancement hypothétique de la saison de Formule 1, en Autriche. Et pour rappel, LeMagSportAuto a eu la chance d’interviewé Esteban Ocon, voilà quelques jours. Alors n’hésitez pas à lire notre article dédié à cet entretien :