Renault F1 de retour en piste aujoud’hui avec Esteban Ocon

Cela sent bon la reprise ! Après Ferrari ou encore, Mercedes à Silverstone la semaine dernière, c’est Renault F1 qui retrouve la voie des circuits de Formule 1. En effet, l’écurie au losange a réalisé près de 500 km mardi dernier, avec une monoplace d’il y a deux ans. Et si Daniel Ricciardo était aux commandes hier, aujourd’hui, ce sera Esteban Ocon.

L’écurie de Formule 1 Renault s’apprête donc à aborder sa deuxième journée de tests, aujourd’hui même sur le circuit du Red Bull Ring. Pour l’occasion, c’est notre tricolore et revenant Esteban Ocon qui prendra la piste, dans la RS18, du fait du règlement n’autorisant des essais privés qu’avec une monoplace âgée de deux saisons. Le Français parviendra-t-il à couvrir autant de tours que son coéquipier à savoir, 115 boucles ?

Quoiqu’il en soit, il s’agira d’un avantage majeur pour l’ex-pilote Racing Point. En effet, lui qui n’a pas pris la piste en tant que titulaire depuis un long moment, va pouvoir retrouver ses marques sur le tracé qui accueillera les deux premiers Grand-Prix de la saison. De quoi effacer son handicap afin d’aborder les essais libres 1 sans avoir à réapprendre le circuit et les automatismes allant avec. Rendez-vous d’ici quelques heures avec les résultats de ce test.

🏁 Do you remember the very first GP that you attended as a fan? We asked @gyzhou_33 that very question! 🏁#RSspirit pic.twitter.com/mG2km3pdum

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 16, 2020