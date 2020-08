Renault tombe les records de secteurs à Spa !

Renault s’est montré à son aise vendredi à Spa-Francorchamps. Esteban Ocon a réalisé le meilleur premier secteur en essais libres 2. Son équipier a pris le record du secteur 3 dans cette même séance, avec un deuxième temps.

Après le zéro pointé de Barcelone, Renault retrouve un circuit de Spa-Francorchamps bien plus favorable à la R.S.20. La monoplace au losange prend ses aises et le moteur français fait des merveilles. C’est du moins le verdict du chronomètre, surtout en essais libres 2.

Ocon solidement dans le top10

Dès la première session libre, l’équipe tricolore s’est distinguée en plaçant ses deux voitures dans le top10. Esteban Ocon emmenait d’abord sa monoplace au 7e rang, avec un 1’45’099. Le Normand devançait son équipier, 9e, en 1’45’225.

Après cette performance, il poursuivait dans le même groupe quelques heures plus tard, en signant le 9e temps des EL2. Auteur du secteur 1 le plus rapide, Esteban Ocon faisait progresser son meilleur temps de 8 dixièmes. « C’était une bonne journée (…) nous avons fait un grand pas en avant depuis Barcelone et je suis satisfait de notre roulage aujourd’hui, déclarait-il. Nous avons compris beaucoup de choses. » Le Normand se concentre maintenant sur les qualifications :

« Cela s’annonce vraiment prometteur pour les qualifications. C’est toujours agréable de voir un secteur violet à côté de son nom et cela démontre que nous sommes rapides. Les longs relais sont difficiles à lire, notamment avec le drapeau rouge. Nous pourrions voir certaines voitures rouler avec beaucoup d’essence dans la troisième et dernière séance d’essais pour compenser ce manque de roulage. »

Daniel Ricciardo 2e chrono des EL2 pour Renault !

De l’autre côté du garage, Daniel Ricciardo réalisait lui aussi de belles performances. Après une entame de week-end tranquille, au 9e rang en EL1, l’Australien se révélait en essais libres 2. Auteur du deuxième chrono, il réussissait également le meilleur 3e secteur du jour. L’occasion de prouver, encore, la vitesse du moteur de la Renault.

La fiabilité n’était en revanche pas encore arrivée d’Espagne. À une demi-heure de la fin de session, Daniel Ricciardo rencontrait effectivement un souci d’hydraulique. De quoi signer la fin de sa journée, avec seulement 12 tours parcourus en EL2. L’Australien ne perdait malgré tout pas le sourire :

« C’était encore une deuxième séance d’essais libres positive, comme lors des derniers rendez-vous. Nous devons toutefois concrétiser cela demain, au moment où tout compte. C’était une journée solide, même avec le problème sur la fin. Nous nous sommes arrêtés par sécurité comme il est inutile de prendre des risques avec des soucis mécaniques le vendredi. » « Notre relais avec peu d’essence était bon. Je l’ai ressenti pendant le tour et parfois vous savez juste que la voiture fonctionne bien. Je sentais qu’elle était compétitive et je n’étais pas surpris d’être bien placé sur la feuille des temps. C’était une bonne journée et nous en avons assurément retiré de nombreux enseignements. »

Rendez-vous aujourd’hui à partir de 12 heures pour suivre les essais libres 3 du Grand Prix de Belgique de Formule 1.