René Rast remplace Daniel Abt en Formule E, chez Audi

Mis à pied pour une stupide histoire de triche dans le cadre des compétitions virtuelles de Formule E, Daniel Abt n’a plus sa place chez Audi, semble-t-il. D’ailleurs, la marque allemande vient justement d’annoncer le nom de son remplaçant, dans le véritable championnat 100% électrique. Et c’est René Rast l’heureux élu.

René Rast : un habitué de la « maison » Audi

Double champion de DTM avec Audi, René Rast connaît bien la marque aux anneaux. Aussi, le constructeur Premium a décidé de le récompenser en lui offrant le volant de Daniel Abt, dans le championnat du monde de Formule E. Un « cadeau » d’autant plus beau que les six dernières manches de la série électrique se dérouleront toutes en Allemagne, sur la piste de Berlin, comme annoncé tout récemment.

« Je suivais la Formule E de très près depuis longtemps et je suis impatient de relever ce nouveau défi. Les exigences des pilotes en Formule E sont élevées: en plus de la vitesse pure, c’est aussi une question d’efficacité, de gestion de la batterie et de stratégie parfaite – et tout cela sur des circuits urbains serrés, où les choses sont généralement assez turbulentes. Mais, avec les tests de début juillet et mon expérience dans le simulateur, je vais essayer d’être aussi bien préparé que possible à mon arrivée à Berlin« .

Rendez-vous, donc, en juillet pour les tests puis au mois d’août 2020, pour la suite et fin de la saison en cours.

source