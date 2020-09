Richard Mille Racing Team : un équipage 100% filles prêt pour Le Mans

Ce jeudi 17 septembre 2020 marquera le début des essais des 24H du Mans. En effet, à 10H00 précise auront lieu les premiers essais libres. Et parmi les équipages engagés, le Richard Mille Racing Team jouera la carte 100% féminines avec Tatiana Calderón, Sophia Floersch et Beitske Visser. Cette dernière a rejoint le programme en cours de route, suite à la blessure de Katherine Legge au Paul Ricard.

Richard Mille : un équipage féminine…qui tient la route !

« Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir courir cette année, malgré tout je pense que nous avons pris la bonne décision en concertation avec l’équipe et les médecins. J’arrive à remarcher – ce que je ne considérerai plus jamais comme acquis- même si cela prend du temps et reste encore douloureux. J’ai l’autorisation de reprendre le volant. Toutefois, des relais répétés sur 24 heures pourraient nuire à ma récupération et cela ajouterait une pression inutile sur l’équipe. Tous m’ont soutenue tout au long de ma convalescence, à mon tour de les encourager pour cette course d’envergure ! J’ai hâte de revenir sur les circuits. » – Katherine Legge

« Je suis très enthousiaste et tellement reconnaissante de bénéficier d’une telle opportunité« , confie Tatiana Calderón, qui a déjà terminé deux fois parmi les six premières dans le cadre de l’ELMS cette saison. » Courir au Mans est le rêve de tous pilotes et le faire en représentant Richard Mille et la Commission FIA Women in Motorsport est un grand honneur. Nous nous sommes toutes les trois préparées en ELMS, mais les 24 Heures du Mans seront notre première course ensemble. Ce sera intense et c’est un immense défi : trois rookies, avec un planning très condensé sans les essais préalables habituels. Je crois que nous commençons toutes à comprendre comment fonctionne les courses d’endurance, comment les appréhender en tant qu’équipe partageant la même voiture. Le seul bémol, c’est que nous ne vivrons pas l’expérience du Mans de manière totale sans la présence des fans, mais j’espère qu’ils pourront nous encourager de chez eux. Nous sommes prêtes à relever le défi. » Tatiana Calderón

Les 24h du Mans, pour la bonne cause

Outre cet engagement féminin, basé sur le talent et non sur un modèle cliché destiné à « remplir les quotas », le Richard Mile Racing Team profitera aussi de la course d’Endurance pour promouvoir l’institut du Cerveau, cher dans le coeur de Richard Mile.

« Je voudrais remercier chaleureusement Richard Mille pour son soutien renouvelé à l’Institut du Cerveau à l’occasion de sa première participation aux 24 Heures du Mans avec son équipe 100 %féminine. Cette compétition sportive unique en son genre incarne les valeurs de la combativité,de la persévérance et de l’excellence, des valeurs entièrement partagées par l’Institut du Cerveau.L’engagement de Richard Mille à nos côtés est une grande force pour nous, car il nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions, d’augmenter la visibilité de notre engagement en faveur d’une cause de santé publique essentielle et de donner à nos chercheurs la possibilité d’aller encore plus loin dans leur travail de recherche, au service des patients. » – Professeur Gérard Saillant, président de l’Institut du Cerveau.

« Depuis sa création à Paris il y a une dizaine d’années, cet institut est devenu l’un des leaders parmi les centres de recherche dédiés aux maladies du cerveau et de la moelle épinière. Ces maladies concernent tout un chacun, ne serait-ce que par le nombre important de personnes touchées.Cet institut est le deuxième plus important au monde à se consacrer à cette cause et il rassemble des chercheurs hautement qualifiés originaires des quatre coins du globe. Les liens d’amitié que j’entretiens avec le Professeur Gérard Saillant et Jean Todt (membre-fondateur de l’institut) ne font que renforcer mon engagement en faveur de cette cause, ainsi que ma volonté de la faire connaître auprès de tous les proches de notre marque. Le but est de faire en sorte que le maximum de personnes soit sensibilisé à l’existence de cet institut et de ses efforts pour traiter de nombreuses maladies cérébrales. » – Richard Mille