Romain Grosjean chez Renault, pour boucler la boucle ?

C’est l’intéressé en personne, qui a évoqué l’écurie Renault, lors d’une interview accordée à ESPN. En effet, le tricolore Romain Grosjean n’a jamais complètement oublié son « ex », Renault F1. Aussi, à quelques jours du début de la saison en Autriche, l’actuel pilote Haas a confirmé son intérêt envers le losange. Attrait réciproque ? Telle est la question.

Renault ou ailleurs, Romain Grosjean ouvert

Chez Renault F1, avec le départ déjà annoncé de Daniel Ricciardo, un baquet intéressant est désormais libre. Et si certains imaginent ce dernier déjà attribué à Fernando Alonso, l’affaire ne semble pas encore être entendue. D’ailleurs, plusieurs postulants se sont déclarés. Et si, du côté de nos lecteurs, c’est Pierre Gasly qui s’attire toutes les faveurs, un autre Français est sur le coup. Il s’agit de Romain Grosjean, qui a clairement affiché son intérêt, par le biais d’une interview ESPN :

« Carlos va chez Ferrari, puis s’est libérée une bonne place chez McLaren, qui constituait une belle opportunité pour Ricciardo. Et il y a encore une place chez Renault qui pourrait être attrayante pour l’avenir. » Le Français poursuit en répondant au journaliste : « Ce serait une belle histoire [de revenir chez Renault]. J’ai passé 10 ans à Enstone et ils ont financé la majeure partie de ma carrière, et j’ai signé le dernier podium d’Enstone. Je pense que ce serait bien d’y retourner, mais ce serait aussi bien de rester chez Haas ou d’essayer une autre équipe. Nous n’avons même pas fait de course, mais nous parlons déjà de l’année prochaine, ce qui est un peu étrange. Mais nous entrons aussi, de mi-juin à mi-juillet, dans ce qui est une drôle de période donc je ne sais pas. Retournons d’abord en course, et voyons comment la voiture se comporte ».

Romain Grosjean se sentirait bien, donc, de boucler la boucle en revenant au bercail. Car c’est avec Renault que le tricolore avait débuté sa carrière. Ceci étant dit, l’intéressé ne ferme la porte à aucune autre équipe. Haas en fait partie, mais nous pouvons sans doute y ajouter aussi Williams.

