Sebastian Vettel se met à l’esport

Sebastian Vettel se lance en simracing. L’Allemand vient de recevoir le matériel nécessaire et va rejoindre sous peu ses adversaires du monde réel, dans le virtuel.

Jusqu’alors absent du monde du simracing, Sebastian Vettel va rejoindre ses camarades sur les grilles virtuelles. Le quadruple champion monde vient en effet de recevoir de quoi se mettre à l’esport. Un sujet qu’il a abordé avec motorsport.com :

« La réalité est que je n’avais pas de simulateur jusqu’il y a deux jours, donc je n’étais pas tenté puisque je ne pouvais de toute façon pas le faire. Mais j’ai entendu beaucoup de choses là-dessus donc je me suis dit que j’allais essayer, mais je dois encore tout régler correctement. Je ne me vois pas faire carrière dans le simracing, c’est quelque chose pour le fun. »

Sebastian Vettel intéressé par les performances de Charles Leclerc

S’il n’avait pas le matériel pour jouer, le facteur temps temps était également un problème pour le pilote Ferrari, dont les enfants passent avant tout. Malgré cela, Vettel a gardé un oeil sur les différentes courses esport du moment. Notamment celles avec Charles Leclerc, dont il s’est dit intéressé des performances :

« J’ai grandi avec quelques jeux, mais pour être honnête depuis que j’ai des enfants ce n’est pas ce qui apparaît en premier sur ma liste de choses à faire ! On verra combien de temps [j’aurai]. Mais j’ai lu des infos sur le fait que certains ont commencé à rouler et j’ai aussi vu que Charles s’était bien débrouillé pour ses débuts, c’était bien pour lui et pour l’équipe. »

Le simracing, une activité « pour le fun »

Rappelons que Charles Leclerc a gagné le premier Virtual Grand Prix, en Australie et a pris part à de nombreux autres événements. Le Monégasque est de plus en plus présent sur les jeux vidéo, puisqu’il s’entraîne beaucoup et diffuse ses courses en direct. Sebastian Vettel prône pour sa part une approche différente, plus légère et privilégie toujours le réel au virtuel :

« Je pense que je considérerai ça comme quelque chose de fun. Je pense que les courses doivent avoir lieu dans le monde réel. C’est là que toute la concentration se situe. Le reste, c’est du fun. Je sais que certaines personnes le prennent très au sérieux et y passent beaucoup de temps mais j’aime aussi faire d’autres choses. Ce sera un peu un mélange. »

A voir désormais si le pilote Ferrari parviendra à faire jeu égal ou même battre Charles Leclerc. Une chose semble sûre, il ne devrait pas y avoir de consignes d’équipe en virtuel.