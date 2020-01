Sébastien Loeb et Daniel Elena au e-Trophée Andros

Sébastien Loeb fait son retour au e-Trophée Andros pour la finale de Super Besse, en catégorie Elite Pro le 1er février. Daniel Elena l’accompagnera, du côté des Invités.

Après un Monte-Carlo (23-26 janvier 2020) difficile, Sébastien Loeb et Daniel Elena ne participeront pas au prochain rallye de Suède (13-16 février). Cela ne les empêchera toutefois pas de goûter à la neige en ce début d’année. Puisque les deux vont se retrouver au volant, pour la finale du e-Trophée Andros 2020, disputée à Super Besse le 1er février.

Sébastien Loeb, au service de son équipe

Après avoir déjà évolué à Val-Thorens en ouverture de saison, le bien connu pilote Hyundai en WRC retrouvera donc le Trophée Andros. Mais aussi la crème de la crème de la catégorie, puisqu’il participera en Elite Pro à cette épreuve.

Et il est certain que l’Alsacien ne s’engage pas comme un touriste. Son désir de bien figurer sera très certainement multiplié par le fait que son team, le Sébastien Loeb Racing, joue le championnat Equipes. Il s’agira donc d’apporter sa pierre à un édifice déjà bien construit. Grâce aux performances d’Olivier Panis (en Elite Pro), Louis Rousset et Jérémy Sarhy (en Elite). Ce dernier ayant d’ailleurs remporté le titre Pilotes de sa catégorie.

Mission plaisir pour Daniel Elena

La tâche sera en revanche toute autre pour Daniel Elena. Le Monégasque, plus habitué à tenir un carnet de notes qu’un volant en compétition, sera en effet en mission apprentissage et plaisir à Super Besse.

Pour ce faire, il roulera dans la catégorie Enedis Invités où le plateau sera des plus intéressants à suivre. Effectivement, face à lui seront engagés Aurélien Rougerie (rugbyman), Renaud Lavillenie (perchiste mais aussi motard de très bon niveau). Ainsi qu’une équipe entière de journalistes, comprenant Guillaume Pley (animateur radio sur NRJ), Valentin Simonet (pilote, engagé pour Canal+), Marina Lorenzo (bien connue sur le MotoGP pour Canal+) ainsi que Mylène Dorange (notamment présentatrice pour Peter Auto).

De quoi rendre cette finale du e-Trophée Andros encore plus intéressante à suivre. Rappelons que cette dernière se disputera donc le 1er février, à Super Besse. Les titres des catégories Elite Pro et Elite se joueront ici et nulle part ailleurs. De quoi probablement donner des courses intenses.