Une semaine spéciale F1 sur Canal+, découvrez le programme TV pré-Autriche

Nous y voilà presque ! Dans quelques jours, le championnat du monde de Formule 1 2020 reprendra enfin ses droits. En effet, dès vendredi prochain, soit le 3 juillet 2020, auront lieu les essais libres 1 et 2 du Grand-Prix d’Autriche F1. Mais avant cette échéance terriblement attendue, le Groupe Canal+ nous propose une semaine entièrement dédiée à la catégorie reine du sport automobile.

Histoire de faire monter lentement l’excitation, Canal+ partage un programme TV très chargé, en amont du Grand-Prix d’Autriche 2020 de Formule 1. Ainsi, depuis lundi dernier, la chaîne en question diffuse films, documentaires, émissions et sujet « rétro » pour divertir les fans. Voici donc l’intégralité de ce programme, qui nous amènera jusqu’au fatidique G.P !

Lundi 29 juin 2020

19h00 – Documentaire sport : 1000, une autre histoire de la f1

20h00 – En pole, l’émission invité benjamin biolay

20h45 – Rush

22h50 – Documentaire sport : Pironi / Villeneuve, rouge sang

Mardi 30 juin 2020

19h20 – Documentaire sport : Monaco, entre les murs

20h00 – En pôle, l’émission invité Claude Lelouch

20h45 – Le mans

22h40 – Documentaire sport : Sur la piste du Grand Prix de France

23h45 – Documentaire sport : Le raidillon de spa, au pied du mur

Mercredi 1er juillet 2020

19h25 – Documentaire sport : Jeunes pilotes, permis de rêver

20h00 – En pôle, l’émission invité Cyril Abiteboul

20h45 – Senna

22h40 – Documentaire sport : Prost 1993, l’enfer du champion

23h15 – Documentaire sport : Charles Leclerc, a toute vitesse

Jeudi 2 juillet 2020

19h30 – Documentaire sport : Invisible, le pit stop

20h00 – En pôle, l’émission avec Julien Febreau et Jacques Villeneuve

20h45 – Week of a champion

22h40 – Retro f1 2019

00h05 – Documentaire sport : Mercedes, dans les coulisses

Le Championnat du Monde de Formule 1™ va enfin débuter.

Le dimanche 5 juillet, à 15h10, en Autriche, vous avez rendez-vous avec Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, et tous les autres…

Pour ce retour tant attendu, nous avons décidé de mettre les bouchées double avec une programmation exceptionnelle :

Retrouvez l’émission « EN PÔLE » tous les jours cette semaine présenté par Thomas Sénécal ou Margot Lafitte et leurs invités de prestige !

Documentaires sur l’histoire des Grand Prix et films cultes sont également au programme pour vous mettre en appétit avant que les moteurs s’allument de nouveau et vous collent au fond de votre siège !

