Simon Pagenaud, double remontada en Iowa

Parti dernier, Simon Pagenaud a remporté la course 1 d’IndyCar en Iowa, ce 18 juillet. Josef Newgarden lui a succédé 24 heures plus tard, en course 2.

Pendant le confinement, Simon Pagenaud a passé énormément de temps à jouer au jeu de simulation iRacing. Le Poitevin en a profité pour travailler et approfondir sa connaissance des stratégies de course avec son ingénieur, Ben Bretzman. On ne dit pas que c’est ce qui l’a fait gagner, samedi 18 juillet. Mais pour remonter de la dernière place sur la grille à la victoire à l’Iowa Corn 300, Pagenaud a eu énormément besoin de la stratégie.

Simon Pagenaud double tout le monde en course 1

Parti dernier suite à un problème de pression d’essence en qualifications, le pilote de Team Penske adopte d’abord un pilotage agressif. En seulement une vingtaine de tours, il remonte 15e, dans le peloton. Un arrêt au tour 60 lui permet de grimper encore quelques places dans le classement.

Après 100 des 250 tours de l’épreuve, Simon Pagenaud pointe son nez au 6e rang. La remontée continue au 139e tour, lorsqu’à la faveur des arrêts, le pilote de la #22 s’empare de la tête de la course. Profitant d’une neutralisation, il stoppe à son tour. Ressorti juste devant Colton Herta et Rinus VeeKay, il manque de se faire accrocher lorsque les deux hommes se rentrent dedans.

Une frayeur qui ne le déstabilise pas. Misant sur l’économie d’essence, Pagenaud s’empare encore du leadership au 178e tour. Scott Dixon, lui aussi parti du fond de grille (17e) et sur une stratégie similaire, représente sa seule menace réelle en fin de course. Gêné par des retardataires, le Poitevin doit résister au Néo-Zélandais. Les deux hommes sont très proches, mais le Français franchit finalement la ligne d’arrivée en tête.

Il remporte la course, devant Dixon et Askew. Une surprise, comme il l’avoue au micro de NBSCN après course. « Je vais devoir revoir la course, je ne sais pas comment j’ai fait (…) Contenir Scott Dixon était très difficile, mais j’avais une bonne voiture sur les longs runs. Il fallait simplement faire attention aux pneus. Je suis prêt à recommencer dès demain ! »

Newgarden maîtrise la course 2

Car le lendemain, dimanche, se tient une deuxième course sur le même circuit. Et c’est cette fois Josef Newgarden qui s’impose. Parti depuis la pole position, le champion en titre gère l’épreuve de main de maître. En tête presque de bout en bout, il ne cède la tête qu’à l’occasion de pit-stops.

Ni la pression de O’Ward ou Power, ni les drapeaux jaunes liés aux accidents d’Ed Carpenter ou Ryan Hunter-Reay ne le font trébucher. Josef Newgarden s’impose devant Will Power. Graham Rahal est 3e et Simon Pagenaud termine 4e. Encore parti dernier, le Français réalise une nouvelle belle remontée.

À l’issue de ces deux courses, Scott Dixon (5e en course 2) mène le championnat avec 244 points. Simon Pagenaud est deuxième, avec 195 unités. Il devance Josef Newgarden, crédité de 191 points. Les pilotes se retrouveront le 9 août, à Mid-Ohio, pour une épreuve de 200 miles.