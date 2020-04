Solido, une année de miniatures de course.

Nos confrères du Mag Auto Prestige ont montré l’an dernier que la marque Solido proposait une grande variété de modèles et faisait son grand retour. Nous avons voulu nous pencher sur les modèles « racing » que proposera la marque française cette année. Et oui, Solido a déjà su nous régaler par le passé avec des 206 WRC (l’un des plus gros best seller de la marque), des Pajero du Dakar ou encore une Peugeot 205 T16 au 1/18e désormais très recherchée. Cette année, Solido va miser sur la variété ! La preuve, avec notre article.

Solido : du rallye au DTM en passant par le drift en 2020 !

L’an passé, Solido a débuté la « quadrilogie » des Peugeot 205 Rallye « PTS – 4 mousquetaires » tout en mettant en avant quelques DTM (BMW E30 et Mercedes 190E EVO2). Cette année, la marque désormais basée en Bretagne, a décidé de continuer sur sa lancée. Sur les premiers mois de l’année, Solido a proposé une magnifique Mercedes-Benz 190E Evo 2 DTM pilotée par Michael Schumacher lors de quelques courses en 1991. A noter que cette Evo2 « Schumi » est réservée au marché allemand mais se trouve facilement sur internet. Une BMW DTM « Tic Tac » a également été proposée en ce début d’année 2020. Un modèle déjà vu chez AutoArt mais désormais disponible à prix doux (40€ en moyenne).

Ensuite, Solido a proposé une version rallye de son Alfa Romeo GTV 6. Toujours au 1/18e, c’est la voiture d’Yves Loubet (papa du champion du monde WRC-2 2019 Pierre-Louis Loubet) qui a été reproduite. Avec sa célèbre livrée « Rothmans », la miniature est basée sur l’auto pilotée par le français au Tour de Corse 1986. Une création originale et idéale pour les fans de rallye.

Le prochain modèle « racing » à venir chez Solido est une Renault 5 Turbo pilotée par le grand Walter Röhrl ! Oui, oui, vous avez bien lu. En 1981, Renault a organisé une « European Cup » en marge de grandes courses automobiles (F1 ou Endurance) et Walter Röhrl est venu y faire une apparition. Encore une fois, Solido fait preuve d’originalité et propose un modèle qui sort de l’ordinaire. Ce modèle devrait arriver en avril ou en mai chez les revendeurs. Toujours au 1/18e et toujours pour un prix d’environ 40€.

Avant le début de l’été, Solido va sortir quelque chose de vraiment surprenant : une Renault 17 pilotée par un … polonais… sur un rallye russe ! Encore une fois, la marque française parvient à nous surprendre. Avec cette Renault R17 de Rallye au 1/18e dans sa magnifique livrée Renault Sport, les amoureux des anciennes autos de rallye auront là un modèle vraiment inédit. A noter qu’il s’agira de la version pilotée par Błażej Krupa au Rallye Russkaya Zima 1976. Une épreuve qu’il a remporté en 75 mais où il a dû abandonner en 76 suite à de nombreuses crevaisons (dans la neige oui).

D’ici cet été, Solido proposera également une nouvelle Renault 5 Maxi. La famille des R5 Maxi de chez Solido va continuer à s’agrandir. On retrouvera une livrée bien connue des amateurs de la Maxi : une DIAC ! Cette fois-ci, la version proposée sera celle de Chatriot lors du Rallye du Var 1986.

Solido, la surprise Autobianchi A112

Cet été, la Mercedes-Benz 190E Evo 2 DTM sera de retour avec la mythique livrée de « Zung Fu » vue au GP de Macau entre les mains de Klaus Ludwig.

Véritable petite bombinette italienne, l’Autobianchi A112 a connu de nombreuses versions en peu de temps. Solido a décidé de se pencher sur la Mk5, la plus mythique, et de proposer la miniature en version de série mais aussi en version rallye. Cette dernière sera vendue dans sa livrée « bleue Chardonnet » proposée par l’importateur français pour la coupe Autobianchi Abarth. La miniature devrait être disponible d’ici la rentrée.

L’année 2020 se terminera avec une deuxième Peugeot 205 Rallye du quatuor PTS. Après la « jaune » de Fabien Doenlen, c’est la « bleue » de Hervé Véricel qui sera à l’honneur. Une nouvelle Porsche 356 Pré-A est également au calendrier. Après la « Eva Péron » de Jacqueline Evans, Solido proposera la mouture Lippman à la Panamericana 1953.

Enfin, Solido prépare également une nouvelle version de sa Ford GT40 Mk.II au Mans et une Nissan Skyline… de drift ! Un nouveau sport mécanique fait son apparition chez Solido. Vivement l’arrivée du Rallycross. Une arrivée très attendue et réclamée depuis des années par les fans.

L’année 2020 s’annonce diversifiée chez Solido d’un point de vue racing, même si on aurait aimé encore plus de modèles compétition !