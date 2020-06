Spielberg : pluie et orages pour le 1er GP de Formule 1, en Autriche ?

Dans la région montagneuse de Spielberg, en Autriche, la météo est souvent capricieuse, surtout en période estivale. Et visiblement, si l’on se fie aux prévisions, le Grand-Prix de Formule 1 qui s’y tiendra fin de semaine prochaine pourrait être fréquenté par des orages et de la pluie. De quoi rendre ce début de saison encore plus palpitant que prévu ?

Spielberg : peu de chance de passer entre les gouttes

Oui, il est sans doute un peu tôt pour faire confiance aux météorologues. Néanmoins, à moins de 8 jours du coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1, il est toujours bon de prendre la température. D’autant qu’avec le temps nuageux, orageux et pluvieux prévus pour les jours à venir en Autriche, du côté du Red Bull Ring, il nous semblait important de faire d’ores et déjà un petit point météo.

Et selon le site météoblue (qui reste l’un des plus fiables, selon nous), de la pluie pourrait tomber sur le circuit pendant les trois journées de ce GP d’Autriche. Avec une probabilité de précipitations estimée à 100% (12 à 13mm) le vendredi, pour les libres 1 et 2. En revanche, ce risque baisse pour la journée de samedi, avec 75% de risques et moins de 5mm attendus. Enfin, le dernier jour (départ de la course) 60% de risques de pluie sont annoncés pour 6 à 7 mm de précipitations.

Bien entendu, ces prévisions devront être confirmées ces prochains jours. Mais sachant que la pluie est annoncée pour 10 jours dans la région de Spielberg, les probabilités de passer entre les gouttes paraissent faibles. A suivre…