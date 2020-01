Valentino Rossi précise son avenir en MotoGP

Valentino Rossi souhaite continuer à courir en MotoGP en 2021. Il se donne toutefois du temps pour y réfléchir, attendant de juger son niveau.

Valentino Rossi est, officiellement pour l’instant, sans guidon en MotoGP à partir de 2021. Fabio Quartararo vient en effet, mercredi 29 janvier 2020, d’annoncer sa signature dans l’équipe Yamaha officielle. Laissant ainsi le nonuple champion du monde sur le carreau. Puisque Maverick Vinales pilotera la seconde machine de la firme de Hamamatsu lors de ces saisons.

Il n’a donc pas fallu longtemps pour imaginer que le nonuple champion du monde allait annoncer sa retraite. Alors qu’il aura 41 ans le 16 février prochain, et qu’il conclura sa 25e saison en Grands Prix motos fin 2020. Mais Valentino Rossi reste un compétiteur dans l’âme. Et pas question pour lui de penser retraite, du moins pas encore. L’Italien se donne du temps, comme il l’a avoué au site du MotoGP :

« Pour des raisons liées au mercato, Yamaha m’a demandé de prendre une décision sur mon futur en début d’année. Conformément à ce que j’ai déjà dit, je ne veux pas me précipiter dans ce genre de décisions, j’ai besoin de plus de temps. Yamaha a agi en conséquence et a conclu les négociations en cours. »

« Récemment, il y a eu des changements techniques et j’ai souhaité faire appel à un nouveau chef mécanicien… Il est évident que mon objectif n°1 est d’être compétitif, de continuer ma carrière en 2021 ! Mais avant ça, j’ai besoin d’avoir certaines réponses que seule la piste et les premières courses peuvent me donner. »