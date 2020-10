Vers la fin de la saison 2020 du WRC dès dimanche ?

Alors que le Shakedown du Rallye d’Italie-Sardaigne s’est disputé ce midi (meilleur temps de Tänak devant Evans et Ogier), les rumeurs enflent au sujet de la fin de la saison 2020 du WRC. Comme le rapporte nos confrères de DirtFish, les craintes de voir la saison se terminer dimanche midi à l’issue du Rallye d’Italie sont de plus en plus forte.

Le WRC se poursuivra-t-il après la Sardaigne ?

La situation sanitaire en Belgique est inquiétante, le nombre de cas positifs au COVID-19 explose de jour en jour. Le département du Nord vient également d’être placé en zone d’alerte maximale. Or, Ypres est situé tout près de la frontière franco-belge et une spéciale du rallye doit se disputer sur le territoire français. Chaque jour une nouvelle rumeur tombe à propos du rallye : huis-clos, zones spectateurs peu nombreuses et restreintes, pass spectateurs en nombre limités, annulation du rallye, etc… La seule chose dont on peut être sûre c’est que l’incertitude plane autour du Rallye d’Ypres.

De même, le « plan Monza Rally Show » n’a toujours pas été acté. En Italie aussi le nombre de cas positifs au COVID-19 repart à la hausse. Alors organiser une seconde manche mondiale avec de nouvelles spéciales en quelques semaines est assez utopique. Les négociations sont également intenses entre l’ACI (Fédération du Sport Automobile italienne) et la FIA. En effet, le coût d’une seconde manche mondiale n’est pas anecdotique. Il faut pouvoir le supporter.

Bref, alors que le Rallye d’Italie-Sardaigne commencera demain à 7h50 avec l’ES1 Tempio Pausania 1, l’avenir de la saison 2020 du WRC est plus qu’incertain. A moins que la FIA ne nous sorte un nouveau plan de rallye bonus de son chapeau, le pourcentage de ne voir que 6 rallyes cette saison augmentent de jour en jour. La fin prématurée de la saison pourrait cependant avantager Elfyn Evans, actuel leader du championnat.

Le Mag Sport Auto vous tiendra, bien entendu, au courant de l’évolution de la situation.