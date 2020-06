Vidéo : Le jeu en local et en splitté dans F1 2020

Plus que quatre semaines à patienter avant de pouvoir mettre la main, enfin, sur F1 2020. En effet, le jeu officiel et sous licence de la Formule 1 sera disponible au moment de la reprise du véritable championnat, à quelques jours près. Alors Codemasters continue de dévoiler progressivement son soft et le contenu inédit. Aujourd’hui, nous nous intéressons au jeu à deux, sur le même écran.

F1 2020 sur le circuit Gilles Villeneuve

Enfin, la licence Formula 1 revient aux fondements des jeux de course sur consoles, avec la possibilité de jouer à deux, via un écran scindé en deux. Et pour illustrer cette introduction, l’éditeur nous propose une vidéo assez longue, mettant en scène une Racing Point et une Mercedes, sur le tracé canadien de Montréal, baptisé Gilles Villeneuve. Un média qui nous donne aussi un aperçu des différentes vues disponibles. Par ailleurs, plusieurs images ont été diffusées dans le même laps de temps. Des visuels à découvrir sous la vidéo suivante.

